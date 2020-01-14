В Севастополе три парня повредили дорогие автомобили и попались на камеры

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020
Об этом рассказал владелец одной из поврежденных машин.
На записи видно, что парни не только нанесли много ударов по автомобилям, но и предприняли ряд попыток вырвать боковое зеркало у одной из машин.
В комментариях в соцсетях посоветовали:
— Вам нужно обойти бары и магазины, находящиеся рядом. Наверняка они там засветились, по одежде и силуэту можно вычислить.
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