В поезде в Крыму турист из Воронежа изрезал ножом парня с девушкой

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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14 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
О происшествии в дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте сообщили со станции Крымской железной дороги. К прибытию поезда на перрон станции Владиславовка ожидала следственно-оперативная группа и скорая помощь.
Опрос свидетелей помог полицейским установить, что произошло:
61-летний уроженец Воронежской области с ножом напал на попутчиков. Он нанес резанную рану руки 22-летнему парню из Астраханской области и ранение правой ноги 18-летней девушке из Евпатории.
Пострадавших доставили в больницу. Парень нуждался только в обработке раны, а девушку пришлось госпитализировать из-за кровопотери, но на данный момент врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное.
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Мужчина, нанесший ранения передан транспортным полицейским Крыма, которые уточняют обстоятельства происшествия. Медицинское освидетельствование уже показало наличие алкоголя в организме задержанного.
Злоумышленник задержан на 15 суток по статье 20.21. КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Ялте задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из супермаркетов. Сразу из двух супермаркетов ЮБК, в городах Алупка и Ялта, совершены кражи товаров, сообщает Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.
Воскресенье, 12 января 2020: В Крыму двое подростков избили и ограбили мужчину. В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили 34-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Суббота, 11 января 2020: В интернете мошенники продают «левые» подстаканники с первых поездов в Крым. Под видом фирменных подстаканников поездов «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» в интернете продают другие подстаканники.
Среда, 8 января 2020: В Евпатории полиция задержала вора, который ночью украл алкоголь из бара. В дежурную часть МВД Евпатории по линии «112» поступило сообщение о том, что сегодня утром на территории одного из увеселительных заведений, расположенных близ пляжной зоны, находится посторонний.
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