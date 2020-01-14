В поезде в Крыму турист из Воронежа изрезал ножом парня с девушкой

61-летний мужчина из Воронежской области в плацкартном вагоне напал с ножом на парня из Астраханской области и жительницу Евпатории.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

О происшествии в дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте сообщили со станции Крымской железной дороги. К прибытию поезда на перрон станции Владиславовка ожидала следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Опрос свидетелей помог полицейским установить, что произошло:

61-летний уроженец Воронежской области с ножом напал на попутчиков. Он нанес резанную рану руки 22-летнему парню из Астраханской области и ранение правой ноги 18-летней девушке из Евпатории.

Пострадавших доставили в больницу. Парень нуждался только в обработке раны, а девушку пришлось госпитализировать из-за кровопотери, но на данный момент врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное.

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Мужчина, нанесший ранения передан транспортным полицейским Крыма, которые уточняют обстоятельства происшествия. Медицинское освидетельствование уже показало наличие алкоголя в организме задержанного.

Злоумышленник задержан на 15 суток по статье 20.21. КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения.

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