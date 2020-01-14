В лобовом ДТП под Севастополем пострадали четыре человека

Под Севастополем около села Хмельницкое произошло лобовое столкновение автомобиля Peugeot и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого пострадали четыре человека.

«Водитель автомобиля Peugeot во время поворота не выбрал безопасную скорость, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легкового авто, среди которых 15-летний подросток, а также водитель микроавтобуса. Все были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», - сообщилив полиции Севастополя.

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К месту столкновения оперативно прибыли и сотрудники ГУ МЧС по Севастополю, которые извлекли из искореженных автомобилей пострадавших и передали их медикам. В частности, помощь потребовалась пассажирке Peugeot, находившейся в тяжелом состоянии и получившей множественные переломы, а также подростку, ногу которого зажало кузовом автомобиля.

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