В Крыму специалист Госкомрегистра обвиняется в покушении на мошенничество

Специалист Сакского районного управления Госкомрегистра Крыма обвиняется в покушении на мошенничество.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела приема и выдачи документов Сакского районного управления (Госкомрегистра Крыма). В настоящее время ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ). В отношении его знакомого возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на посредничество во взяточничестве в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291.1 УК РФ)», - сообщила Постнова.

Отмечается, что главный специалист предложил своему знакомому выступить в качестве посредника и по его поручению получить 300 тысяч рублей от учредителя частного предприятия за оказание услуги по регистрации права на недвижимое имущество на объект незавершенного строительства. При этом он не имел реальной возможности осуществить эту услугу. «Однако довести свой преступный умысел до конца инициатор преступления не смог, поскольку посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю при получении от владельца фирмы части денежных средств», - добавила представитель СК.

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По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения: главный специалист находится под подпиской о невыезде, а посредник заключен под стражу.

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