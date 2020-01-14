В Крыму силовики изъяли у мужчины почти три килограмма синтетических наркотиков

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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14 января 2020
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, в результате обысков по месту жительства мужчины было изъято почти три килограмма синтетических наркотиков.
«В Симферопольском районе сотрудники полиции провели спецоперацию по изъятию из незаконного оборота партии наркотиков в особо крупном размере. В результате оперативной комбинации, организованной в населенных пунктах Симферопольского района, а также в Севастополе, крымские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в хранении и сбыте запрещенных веществ на территории Крымского полуострова через интернет», – говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный 22-летний мужчина нигде официально не работал и в Крыму проживал временно. Злоумышленник осуществлял сбыт наркотических средств через сеть тайников. Контакт покупателя и продавца всегда осуществлялся дистанционно через электронные системы коммуникации.
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Мужчину задержали с поличным в лесополосе в Симферопольском районе при закладке в тайники свертков с наркотиками. «В дальнейшем в ходе проведения обыска по месту временного проживания молодого человека в городе Севастополе, оперативники обнаружили и изъяли несколько полиэтиленовых пакетов с порошкообразными и кристаллическими веществами. Согласно результатам лабораторного исследования, изъятые смеси содержат наркотическое средство, которое является производным N-метилэфедрона, а также метамфетамин и мефедрон», – добавили в пресс-службе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 11 января 2020: Крымчанин попался под Евпаторией с крупной партией «соли». Полицейские в Евпатории изъяли больше 300 свертков с синтетическим наркотиком у жителя Нижегородской области.
Пятница, 10 января 2020: В Симферополе полицейские за сутки изъяли две партии наркотиков. Сотрудники симферопольской полиции за сутки изъяли две партии наркотиков. В первом случае сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, который при виде полицейских попытался выбросить полимерные колпачки с наркотическим веществом.
Вторник, 7 января 2020: У симферопольца нашли крупную партию расфасованной конопли. В Симферополе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по РК нашли у местного жителя крупную партию конопли.
Суббота, 4 января 2020: Жителю Джанкоя грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков. У жителя Джанкоя на даче нашли почти полкилограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по РК.
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