В Крыму силовики изъяли у мужчины почти три килограмма синтетических наркотиков

Сотрудники МВД задержали в Симферопольском районе 22-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, в результате обысков по месту жительства мужчины было изъято почти три килограмма синтетических наркотиков.

«В Симферопольском районе сотрудники полиции провели спецоперацию по изъятию из незаконного оборота партии наркотиков в особо крупном размере. В результате оперативной комбинации, организованной в населенных пунктах Симферопольского района, а также в Севастополе, крымские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в хранении и сбыте запрещенных веществ на территории Крымского полуострова через интернет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный 22-летний мужчина нигде официально не работал и в Крыму проживал временно. Злоумышленник осуществлял сбыт наркотических средств через сеть тайников. Контакт покупателя и продавца всегда осуществлялся дистанционно через электронные системы коммуникации.

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Мужчину задержали с поличным в лесополосе в Симферопольском районе при закладке в тайники свертков с наркотиками. «В дальнейшем в ходе проведения обыска по месту временного проживания молодого человека в городе Севастополе, оперативники обнаружили и изъяли несколько полиэтиленовых пакетов с порошкообразными и кристаллическими веществами. Согласно результатам лабораторного исследования, изъятые смеси содержат наркотическое средство, которое является производным N-метилэфедрона, а также метамфетамин и мефедрон», – добавили в пресс-службе.

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