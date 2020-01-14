В Крыму мужчина с автоматом пытался ограбить банк

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В Алуште Офис Севастопольского Морского банка пытались ограбить, сообщил телеканал «НТС».

Источник в силовых структурах подтвердил факт задержания некого мужчины в отделении банка «с предметом похожим на автомат».

По данным телеканала, незадолго до закрытия 10 января в операционный офис банка в центре Алушты ворвался мужчина с автоматом и попытался его ограбить. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения в офисе банка.

Сообщается, что сотрудники банка немедленно отправили сигнал с помощью «тревожной кнопки», несостоявшийся грабитель был задержан.

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Официальные подтверждения происшествия от правоохранительных органов ForPost пока получить не удалось.

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