В Крыму мужчина с автоматом пытался ограбить банк

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
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Январь 2020
14 января 2020
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Источник в силовых структурах подтвердил факт задержания некого мужчины в отделении банка «с предметом похожим на автомат».
По данным телеканала, незадолго до закрытия 10 января в операционный офис банка в центре Алушты ворвался мужчина с автоматом и попытался его ограбить. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения в офисе банка.
Сообщается, что сотрудники банка немедленно отправили сигнал с помощью «тревожной кнопки», несостоявшийся грабитель был задержан.
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Официальные подтверждения происшествия от правоохранительных органов ForPost пока получить не удалось.
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