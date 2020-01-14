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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Феодосии закрыли свалку, отходы будут вывозить в другой район Крыма

Вторник
14 января 2020
09:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


В Феодосии закрыли свалку, отходы будут вывозить в другой район Крыма

© Крым.реалии

С 1 января полигон твердых бытовых отходов Феодосии закрыт, сообщают в администрации города.

Как указано в информации администрации, феодосийский полигон ТБО был открыт в 1972 году, как временный, однако продолжал функционировать почти 50 лет и практически полностью исчерпал свой ресурс.

«Объект причинял массу неудобств жителям близлежащих населенных пунктов. На свалку вывозился бытовой мусор не только из Феодосийского, но и из Судакского округа», – утверждают в администрации.

По информации властей города, теперь феодосийские отходы будут вывозиться на полигон ТБО в Советском районе.

Читайте: Симферополь и Керчь «завалят» мусорными баками

Ранее сообщалось, что в Крыму находятся 28 полигонов ТБО, однако, по информации Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, функционировать могут только девять. Еще в 2018 году власти Крыма рассказывали о предполагаемом завершении строительства семи мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.

По мнению местных экологов, в Крыму нет полигонов твердых бытовых отходов, которые бы соответствовали современным экологическим требованиям.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прокуратура обязала администрацию Ялты отремонтировать дорогу. Ялтинские власти через суд обязали отремонтировать дорогу по улице Отрадная.

Сегодня: Сооружения Феодосийского водохранилища отремонтируют за 151 млн рублей. Московская компания за 151 млн рублей проведет реконструкцию гидротехнических сооружений Феодосийского водохранилища, используемых для подачи воды на коммунальные нужды Феодосии и Судака.

Сегодня: Власти Симферополя ответили, когда отремонтируют аварийный мост. Ремонт аварийного моста на улице Гагарина в Симферополе приостановлен до конца февраля. После поставки специальных конструкций работы будут продолжены, объяснили в администрации Симферополя.

Сегодня: В Симферополе больше не будет тканевых торговых палаток. В городе разработана новая схема размещения нестационарных торговых объектов.

 

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