В Феодосии закрыли свалку, отходы будут вывозить в другой район Крыма

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С 1 января полигон твердых бытовых отходов Феодосии закрыт, сообщают в администрации города.

Как указано в информации администрации, феодосийский полигон ТБО был открыт в 1972 году, как временный, однако продолжал функционировать почти 50 лет и практически полностью исчерпал свой ресурс.

«Объект причинял массу неудобств жителям близлежащих населенных пунктов. На свалку вывозился бытовой мусор не только из Феодосийского, но и из Судакского округа», – утверждают в администрации.

По информации властей города, теперь феодосийские отходы будут вывозиться на полигон ТБО в Советском районе.

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Ранее сообщалось, что в Крыму находятся 28 полигонов ТБО, однако, по информации Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, функционировать могут только девять. Еще в 2018 году власти Крыма рассказывали о предполагаемом завершении строительства семи мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.

По мнению местных экологов, в Крыму нет полигонов твердых бытовых отходов, которые бы соответствовали современным экологическим требованиям.

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