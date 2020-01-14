В Феодосии назначили нового чиновника из российского Оренбурга

В администрации Феодосии произошли новые кадровые назначения.

Руководить управлением городского хозяйства и природопользования будет Андрей Новокрещенов из российского Оренбурга.

На сессии городского совета Феодосии глава администрации Сергей Бовтуненко представил его депутатскому корпусу.

Сообщается, что в Феодосии новоназначенный чиновник проживает уже три года, куда приехал из Оренбурга. Прежде был заместителем начальника УЖКХ в администрации города Оренбурга. Также работал в организации, предоставлявшей жилищно-коммунальные услуги Министерству обороны России, где занимал должность заместителя директора-главного инженера.

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Как утверждает глава Феодосии, Новокрещенов «победил в конкурсе на замещение вакантных должностей», как и Алина Моргунова, которая была назначена начальником отдела по вопросам культуры города. Ее также представили депутатам. Сообщается, что Моргунова с 2015 по 2017 год занимала должность начальника отдела культуры Первомайского района Крыма, а также работала в строительной организации.

В конце октября 2019 года депутаты горсовета Феодосии назначили Сергея Бовтуненко на должность главы администрации города. До этого он занимал данную должность с февраля 2019 года.

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