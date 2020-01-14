В Алуште водитель «ГАЗели» не справился с управлением и перевернулся

Сегодня утром под Алуштой водитель «ГАЗели» не справился с управлением из-за скользкой дороги и перевернулся.

Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

В комментариях к фото уточнили, что ДТП произошло у моста со львами и посоветовали водителям быть осторожнее на дорогах, покрытых инеем.

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