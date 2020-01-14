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Власть -> Коммунальное хозяйство

Уборка крупнейших парков Севастополя обойдется в 60 млн рублей в год

Вторник
14 января 2020
16:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Уборка двух крупнейших парков Севастополя – парка Победы и Учкуевки – обойдется в сумму свыше 60 млн рублей в год.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что победителем тендера на уборку парка Победы признано ООО «Лидер», которое предложило за свои услуги 33,7 млн рублей. При этом начальная цена контракта составляла 44 млн рублей.

Эта же компания объявлена победителем тендера на уборку парка Учкуевка. Начальная цена контракта составляла 35,3 млн рублей, ООО «Лидер» предложило 26,8 млн рублей.

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За эту сумму подрядчику предстоит проводить уборку территории ежедневно, в том числе в праздники и выходные дни. Она включает в себя подметание тротуаров, уборку случайных загрязнений и зеленой зоны, влажную уборку парапетов, пятикратную очистку урн.

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