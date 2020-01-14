Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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14 января 2020
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Об этом сообщил «Интерфакс».
Как сообщили в государственном автономном учреждении «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», договор купли-продажи был заключен 16 декабря. Уточняется, что аукцион по продаже усадьбы был признан несостоявшимся, поскольку поступила только одна заявка на участие – от «Эколого-туристического центра в Парковом». Отмечается, что заявка соответствовала условиям торгов, поэтому договор заключили с этой компанией.
Стоимость сделки в дирекции не уточнили, однако по данным официального сайта для размещения информации о торгах, лот был продан по начальной цене – 1,975 млрд рублей.
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ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» было зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал составил 8,8 млрд рублей. Учредителем компании выступает санкт-петербургское ООО «Рисско». Его учредителями, в свою очередь, являются ООО «Газпром добыча Оренбург» (почти стопроцентная доля в уставном капитале или 11,6 млрд рублей) и ООО «Клиника промышленной медицины» (доля менее 0,01% или 100 тысяч рублей).
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