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Власть -> Финансы и бизнес

Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей

Вторник
14 января 2020
14:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей

© Новости Крыма

Общество с ограниченной ответственностью «Эколого-туристический центр в Парковом» выкупило из государственной собственности усадьбу «Новый Кучук-Кой» в поселке Парковое под Ялтой.

Об этом сообщил «Интерфакс».

Как сообщили в государственном автономном учреждении «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», договор купли-продажи был заключен 16 декабря. Уточняется, что аукцион по продаже усадьбы был признан несостоявшимся, поскольку поступила только одна заявка на участие – от «Эколого-туристического центра в Парковом». Отмечается, что заявка соответствовала условиям торгов, поэтому договор заключили с этой компанией.

Стоимость сделки в дирекции не уточнили, однако по данным официального сайта для размещения информации о торгах, лот был продан по начальной цене – 1,975 млрд рублей.

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ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» было зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал составил 8,8 млрд рублей. Учредителем компании выступает санкт-петербургское ООО «Рисско». Его учредителями, в свою очередь, являются ООО «Газпром добыча Оренбург» (почти стопроцентная доля в уставном капитале или 11,6 млрд рублей) и ООО «Клиника промышленной медицины» (доля менее 0,01% или 100 тысяч рублей).

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Финансы и бизнес

Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей

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