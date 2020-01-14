«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

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Пассажиры с неохотой приобретают билеты на поезда до Крыма. Они жалуются на слишком высокие цены и на долгое время в пути.

В частности, жительница Петербурга Евгения Краснова рассказала о том, что пришла в ужас после того, как сравнила стоимость билетов на самолет и на поезд до полуострова.

По ее словам, на поезде добираться до Крыма нужно более 40 часов, и перспектива все это время ехать в душном вагоне с грязными туалетами и в тесноте точно не радует. Краснова подчеркнула, что единственная прелесть этой поездки заключается в том, чтобы проехать по Крымскому мосту и сфотографировать его.

«Только ради того, чтобы сфотографировать море с моста. И заплатить за такое удовольствие такие же деньги, как за полет», - заявила россиянка. Также она подчеркнула, что после сравнения цен решила полететь на самолете. Нужно отметить, что стоимость билетов на поезд и на самолет до полуострова отличается несильно.

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На первых поездах до Крыма было очень много пассажиров, и это понятно, им хотелось быть первыми, кто проедет по Крымскому мосту. Теперь большинство пассажиров предпочитают экономить время и добираются до Крыма исключительно на самолете. Многие едут на полуостров на собственных авто. Также издание сообщает, что при заказе билетов на конец января сайт выдает более 500 свободных мест.

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