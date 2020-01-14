Спасатели эвакуировали людей при пожаре в поселке Приморский под Феодосией

На месте возгорания и в коридорах здания наблюдалось сильное задымление в результате возгорания в квартире, расположенной в двухэтажном многоквартирном жилом доме по ул.Победы в пгт.Приморский городского округа Феодосия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной части 115 пгт.

Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 5-ти человек и 1 единицы техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.

По прибытии сотрудники пожарной охраны выяснили, что пожар произошел на кухне в однокомнатной квартире на втором этаже, оперативно выполнив боевое развертывание, огнеборцы приступили к ликвидации огня.

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— На месте возгорания и в коридорах здания наблюдалось сильное задымление, — сообщили в МЧС. – Пожарные обнаружили и эвакуировали в безопасное место четырех человек, жильцов соседних квартир, которые из-за сильного задымления не могли покинуть опасную зону.

Пожар, площадь которого составила 10 кв.м, был полностью ликвидирован в течение 20 минут. Огнем уничтожены личные вещи, предметы обихода. Причину пожара выяснят эксперты.

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