Сооружения Феодосийского водохранилища отремонтируют за 151 млн рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Феодосия
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14 января 2020
Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок.
Тендер был объявлен в конце декабря прошлого года. На участие подали две заявки, наименьшую сумму – 151,5 млн рублей – предложило ООО «ЭТК-Москва», зарегистрированное в столице России в 2007 году.
За эту сумму подрядчику предстоит осуществить реконструкцию с заменой существующих водозаборных труб, а также замену электротехнического и насосно-силового оборудования насосной станции для обеспечения «подачи воды на коммунальные нужды Феодосии и Судакского региона».
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Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить работы к концу октября текущего года. Выполнение этих работ предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма.
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