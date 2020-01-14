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Власть -> Финансы и бизнес

Севастополю пообещали подкинуть 13 млрд рублей на благоустройство и здравоохранение

Вторник
14 января 2020
10:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Севастополь получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 6 млрд рублей на благоустройство и 7 млрд рублей на модернизацию здравоохранения.

Об этом сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь». 

«Мы получили подтверждение по финансированию наших дополнительных программ по благоустройству, прежде всего. Это будут дополнительные средства на три года – порядка 6 млрд рублей. Также, соответственно, модернизация здравоохранения, чтобы мы могли полностью лицензировать всю свою действующую сеть, не считая тех новых объектов, которые мы будем вводить по ФЦП, – действующую сеть должны привести в порядок. Это порядка 7 млрд рублей», – сказал глава города.

Читайте: Севастополю пообещали подкинуть 13 млрд рублей на благоустройство и здравоохранение

Он добавил, что также дополнительные средства будут выделяться на обновление парка техники города, ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов и прочее. «В середине февраля мы должны понимать все дорожные карты по средствам, которые будут инвестированы в город в эти сферы в 2020 году», – добавил Развожаев.

Президент России Владимир Путин заявил о перспективах выделения дополнительных средств на социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя на совещании, прошедшем в Ялте 10 января.

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