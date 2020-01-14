Прокуратура обязала администрацию Ялты отремонтировать дорогу

Ялтинские власти через суд обязали отремонтировать дорогу по улице Отрадная.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура Ялты проверила соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Так установлены нарушения в виде ненадлежащего качества дорожного покрытия по ул. Отрадная, где выявлено полное разрушение асфальтового покрытия.

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Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, прокурор города направил в суд исковое заявление о понуждении администрации г. Ялта произвести ремонт дорожного покрытия.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

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