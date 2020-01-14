Прокуратура обязала администрацию Ялты отремонтировать дорогу

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Январь 2020
14 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура Ялты проверила соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Так установлены нарушения в виде ненадлежащего качества дорожного покрытия по ул. Отрадная, где выявлено полное разрушение асфальтового покрытия.
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Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, прокурор города направил в суд исковое заявление о понуждении администрации г. Ялта произвести ремонт дорожного покрытия.
Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.
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