Пассажирка поезда Симферополь - Москва выбросила младенца из купе

Использованы материалы: Новости Крыма, МК
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14 января 2020
© Крыминформ
Как сообщили в полиции, 36-летняя пассажирка, уроженка Воронежа, путешествовала вместе с сожителем, а также двумя дочерьми семи лет и девяти месяцев. В какой-то момент, будучи в нетрезвом состоянии, гражданка взяла на руки младшую дочь, вынесла ее из купе и «бросила на лестницу», соединяющую два этажа вагона фирменного поезда. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.
На следующей станции семейство сняли с поезда, взрослых доставили в отдел полиции. Младшую девочку отправили в районную больницу, старшую - в реабилитационный центр для несовершеннолетних.
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В итоге инспекторы по делам несовершеннолетних провели с женщиной и ее приятелем профилактическую беседу и составили административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. О состоянии детей и их дальнейшей судьбе не сообщается.
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