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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Пассажирка поезда Симферополь - Москва выбросила младенца из купе

Вторник
14 января 2020
14:53

Использованы материалы: Новости Крыма, МК

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Пассажирка поезда Симферополь - Москва выбросила младенца из купе

© Крыминформ

Региональное управление МВД на транспорте сообщило о происшествии в вагоне поезда Симферополь - Москва, при котором пострадал ребенок.

Как сообщили в полиции, 36-летняя пассажирка, уроженка Воронежа, путешествовала вместе с сожителем, а также двумя дочерьми семи лет и девяти месяцев. В какой-то момент, будучи в нетрезвом состоянии, гражданка взяла на руки младшую дочь, вынесла ее из купе и «бросила на лестницу», соединяющую два этажа вагона фирменного поезда. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

На следующей станции семейство сняли с поезда, взрослых доставили в отдел полиции. Младшую девочку отправили в районную больницу, старшую - в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

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В итоге инспекторы по делам несовершеннолетних провели с женщиной и ее приятелем профилактическую беседу и составили административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. О состоянии детей и их дальнейшей судьбе не сообщается.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Пассажирка поезда Симферополь - Москва выбросила младенца из купе

Пассажирка поезда Симферополь - Москва выбросила младенца из купе

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