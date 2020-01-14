На Ай-Петри практически все точки проката сноутюбингов оказались незаконными

Сотрудники ялтинского МВД и МЧС провели рейд по пунктам проката сноутюбингов в районе метеостанции п. Охотничий.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

По его словам, цель такого мероприятия – предупреждение травматизма и минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в горной местности.

— В ходе мероприятия, спасатели провели с владельцами пунктов проката беседы на тему соблюдения мер безопасности. В свою очередь сотрудники МВД проверили законность нахождения пунктов проката на плато и документы, разрешающие такую деятельность, а также выписали протоколы об административных нарушениях, — рассказал Шахов.

По словам министра, как оказалось, таких документов практически ни у кого нет.

— Ни один пункт проката не имеет разрешающих документов на свою деятельность, многим представители МВД выписали штрафы. К сожалению, это пока что единственная мера воздействия на работу таких несанкционированных мест. Думаю, прежде всего, сами отдыхающие должны думать о мерах предосторожности и позаботиться о безопасности своих детей, — заявил министр.

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Он напомнил, что катание на ватрушках является одним из наиболее травматичных видов зимних развлечений.

Туристы, приезжая отдохнуть в горы, берут в ближайшем пункте проката тюбинги и идут кататься с любой понравившейся им горки, причем даже там, где стоят запрещающие знаки. В итоге, вместо отдыха имеем ссадины, переломы и ушибы, — добавил Шахов.

Спасатели отмечают, что места, где катаются отдыхающие, как правило, не оборудованы для спуска и катания на сноутюбингах. Кроме этого, такие приспособления при движении становятся практически неуправляемы: они быстро набирают скорость, а способов торможения или управления ими нет.

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