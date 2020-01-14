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Власть -> Экология

Министр экологии направил комиссию к месту предполагаемого карьера в Судаке

Вторник
14 января 2020
15:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Судак

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев отправил комиссию на место предполагаемого карьера на участке Чокаташский (Судак), а лицензиату, который проводит обустройство дороги к месторождению, приостановили действие лесных деклараций.

Об этом министр сообщил сегодня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Провел совещание в связи с негативными отзывами в социальных сетях на предмет планируемого геологического изучения, разведки и добычи магматических пород на участке Чокаташский на территории городского округа Судак за границами населенных пунктов. Проект разработки не предусматривает взрывных работ, – написал Нараев. – По итогам совещания на место предполагаемого карьера направлена комиссия минприроды Крыма во главе с заместителями министра, курирующими вопросы недропользования и лесного хозяйства, с целью детального изучения сложившейся ситуации».

Также министр сообщил, что принято решение о приостановке действия лесных деклараций, на основании которых проводится обустройство дороги к месторождению полезных ископаемых. «Лицензиату рекомендовано провести общественные слушания с населением городского округа Судак по поводу планируемой работы карьера, – уточнил он. – Вопрос об открытии карьера будет рассмотрен после принятия окончательного решения по функционированию детского лагеря «Отважный», установлению санитарно-защитной зоны Роспотребнадзором и результатам общественных слушаний».

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Ранее, в 2016 году, президиум Госсовета Крыма предложил властям Симферополя рассмотреть возможность передачи детских оздоровительных лагерей «Отважный» и «Лесной» под инвестиционные проекты. А год спустя находящийся на стадии ликвидации детский лагерь «Отважный», являющийся собственностью Симферополя, лишился карты пляжа.

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