«Массандра» запустила производство собственного хлеба

Госпредприятие «ПАО «Массандра» запустило производство собственного хлеба.

Об этом сообщила директор предприятия Янина Павленко.

«У нас на территории завода работает столовая для работников, мы потребляли большое количество хлеба. Кроме того, у нас более 100 тысяч экскурсантов проходит за год. На дегустациях мы подаем сухарики – это лучшее, что можно предложить к дегустации. Два этих аспекта вызвали наш интерес к тому, чтобы заняться эксклюзивным производством собственного хлеба. Мы купили новое оборудование, используем живую французскую закваску и начали выпуск своего хлеба. Увидели, что при мощности производства около 1 тысячи буханок в день, хлеб раскупают буквально за час», – сообщила Павленко.

Идея выпекать собственный хлеб принадлежит шеф-повару «Массандры» Вячеславу Куликову. Перед началом производства он прошел обучение в Санкт-Петербурге у французского специалиста. Пока выпекается три вида: французский багет, чиабата из оливок, выращенных на предприятии, а также злаковый хлеб. В дальнейшем предприятие намерено увеличить производство хлеба к курортному сезону, чтобы использовать его в том числе и на дегустациях.

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«Мы планируем использовать хлеб в дегустационном комплексе. Там подается девять видов вина и человеку предлагается хлеб для нейтрализации вкуса вина. Для дегустации будет использоваться белый хлеб, потому что он самый нейтральный, – рассказал Куликов. – Сейчас мы реализуем хлеб в самом дегустационном комплексе, в столовой, а расширить производство и ассортимент планируем к курортному сезону. Мы планируем еще хлеб делать из зеленой гречки безглютеновый, кроме того, в октябре хотим наладить производство хлеба с нашим изюмом».

«Массандра» второй год подряд увеличивает объемы производства вина на 5 млн бутылок. В 2018 году объемы производства возросли с 10 до 15 млн бутылок. По состоянию на 21 декабря 2019 года было разлито более 19,3 млн бутылок, а к 31 декабря планировалось достичь показателя в 20 млн бутылок.

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