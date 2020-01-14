Крымчанам помогут рожать больше детей

Пособие на четвертого и последующих детей в семье планируют ввести в Крыму.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя крымского правительства и министра труда и соцзащиты полуострова Елену Романовскую.

«Сейчас мы активно занимаемся разработкой проекта закона по выплате пособий на четвертого и последующих детей. У нас появится еще одно пособие, которое будет в размере прожиточного минимума в республике Крым», – цитирует агентство слова Романовской.

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Отметим, что в прошлом году размер прожиточного минимума в Крыму составлял 8560 рублей.

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