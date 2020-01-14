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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

Крымчанам помогут рожать больше детей

Вторник
14 января 2020
11:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Пособие на четвертого и последующих детей в семье планируют ввести в Крыму.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя крымского правительства и министра труда и соцзащиты полуострова Елену Романовскую.

«Сейчас мы активно занимаемся разработкой проекта закона по выплате пособий на четвертого и последующих детей. У нас появится еще одно пособие, которое будет в размере прожиточного минимума в республике Крым», – цитирует агентство слова Романовской.

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Отметим, что в прошлом году размер прожиточного минимума в Крыму составлял 8560 рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Власти Крыма обещают выплачивать пособия на четвертого и последующих детей. Власти Республики Крым разрабатывают проект регионального закона по выплате пособий семьям, в которых родился четвертый и последующие дети.

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Среда, 25 декабря 2019: Ректор КФУ опроверг информацию о закрытии военной кафедры. Речи о закрытии военной кафедры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского быть не может.

 

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Детские сады, школы, ВУЗы

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