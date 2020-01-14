Крымчанам помогут рожать больше детей

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя крымского правительства и министра труда и соцзащиты полуострова Елену Романовскую.
«Сейчас мы активно занимаемся разработкой проекта закона по выплате пособий на четвертого и последующих детей. У нас появится еще одно пособие, которое будет в размере прожиточного минимума в республике Крым», – цитирует агентство слова Романовской.
Читайте: В детсаду Симферополя малышей кормили подозрительным мясом
Отметим, что в прошлом году размер прожиточного минимума в Крыму составлял 8560 рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Власти Крыма обещают выплачивать пособия на четвертого и последующих детей. Власти Республики Крым разрабатывают проект регионального закона по выплате пособий семьям, в которых родился четвертый и последующие дети.
Среда, 8 января 2020: В первых числах января в Ялте родились две девочки и три мальчика. Власти Ялты родителям детей, появившимся на свет в 2020 году, вручили наборы для новорожденных и подарки. В первых числах января в столице ЮБК родились две девочки и три мальчика, сообщает пресс-служба местной администрации.
Вторник, 7 января 2020: В «Артеке» заявили, что в лагере Новый год встретили дети из 19 стран. В лагере «Артек» в Крыму Новый год встретили дети из 19 стран.
Среда, 25 декабря 2019: Ректор КФУ опроверг информацию о закрытии военной кафедры. Речи о закрытии военной кафедры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского быть не может.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/14/krymchanam-pomogut-rozhat-bolshe-detei-126795/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:53 Пассажирка поезда Симферополь - Москва выбросила младенца из купе
14:43 Военнослужащий осужден в Крыму за побег из войсковой части
14:36 В Крыму мужчина с автоматом пытался ограбить банк
14:20 Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей
14:19 В Симферополе водитель сбил пешехода, девушка с переломом бедра - в больнице
13:58 Прокуратура обязала администрацию Ялты отремонтировать дорогу
13:30 Сооружения Феодосийского водохранилища отремонтируют за 151 млн рублей
13:04 Спасатели эвакуировали людей при пожаре в поселке Приморский под Феодосией