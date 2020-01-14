Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Финансы и бизнес

Крымчанам объяснили, как платить новый налог на имущество

Вторник
14 января 2020
11:48

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Крымчанам объяснили, как платить новый налог на имущество

© Новости Крыма

Федеральная налоговая служба по республике Крым рассказала о том, как будет исчисляться новый для крымчан налог на имущество физических лиц.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Так, уточняют в налоговой, уплатить налог надо будет лишь по прошествии текущего года в 2021 году. Под действие налога подпадают комната, квартира, жилой дом, гараж, машиноместо, единый недвижимый комплекс, иные здания, строения, сооружения и помещения.

Для расчета налога используется кадастровая стоимость имущества. В налоговой утверждают, что кадастровая стоимость «является более справедливой и сопоставима с рыночной». Далее к кадастровой стоимости применяется налоговая ставка 0,1% (за исключением объектов коммерческого назначения и объектов, включенных в перечень объектов административно-делового и торгового назначения).

Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.

Также Налоговым кодексом в отношении домов, квартир, комнат предусмотрены налоговые вычеты. Это стоимость квадратных метров, которые не учитываются при налогообложении. Для домов это 50 квадратных метров, для квартир – 20 кв м, для комнат – 10 кв м.

Читайте: Севастополю пообещали подкинуть 13 млрд рублей на благоустройство и здравоохранение

К примеру, если крымчанин владеет жилым домом площадью 75 квадратных метров, то к нему применяется налоговый вычет – стоимость 50 квадратных метров.

Следовательно, налогообложению подлежит стоимость оставшихся 25 квадратных метров. Применяем ставку налога 0,1% плюс понижающий коэффициент 0,2, то есть пятая часть от исчисленного налога. Сумма налога по таким объектам не будет превышать 500 руб. за налоговый период 2020-го года.

Уточняется также, что ежегодный рост налога будет составлять не более 10 процентов по сравнению с предшествующим годом. Кроме того, вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку для предпенсионеров.

Наконец, налоговики коснулись и транспортного налога: по нему вводится беззаявительный порядок предоставления льгот. Таким образом, даже если крымчане не подавали заявления с требованием применить льготы при расчете итоговой суммы, ФНС получит информацию о наличии у гражданина льгот от иных ведомств и организаций, в том числе ПФР и органов соцзащиты.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей. Общество с ограниченной ответственностью «Эколого-туристический центр в Парковом» выкупило из государственной собственности усадьбу «Новый Кучук-Кой» в поселке Парковое под Ялтой.

Сегодня: Севастополю пообещали подкинуть 13 млрд рублей на благоустройство и здравоохранение. Севастополь получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 6 млрд рублей на благоустройство и 7 млрд рублей на модернизацию здравоохранения.

Вчера: В какой валюте хранить сбережения?. Доллары, рубли или евро? На сегодняшний день вопрос, в какой валюте хранить сбережения, волнует очень многих наших соотечественников, имеющих даже небольшую заначку, что называется, «на черный день».

Воскресенье, 12 января 2020: Крым не успел потратить почти два млрд рублей в прошлом году. Почти 2 млрд рублей осталось на счетах муниципальных образований по итогу 2019 года.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/14/krymchanam-obyasnili-kak-platit-novyi-nalog-na-imushestvo-126776/

 
 

Финансы и бизнес

Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей

Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей

Крымчанам объяснили, как платить новый налог на имущество

Крымчанам объяснили, как платить новый налог на имущество

В какой валюте хранить сбережения?

В какой валюте хранить сбережения?

Крым не успел потратить почти два млрд рублей в прошлом году

Крым не успел потратить почти два млрд рублей в прошлом году

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.