Крымчанам объяснили, как платить новый налог на имущество

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Федеральная налоговая служба по республике Крым рассказала о том, как будет исчисляться новый для крымчан налог на имущество физических лиц.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Так, уточняют в налоговой, уплатить налог надо будет лишь по прошествии текущего года в 2021 году. Под действие налога подпадают комната, квартира, жилой дом, гараж, машиноместо, единый недвижимый комплекс, иные здания, строения, сооружения и помещения.

Для расчета налога используется кадастровая стоимость имущества. В налоговой утверждают, что кадастровая стоимость «является более справедливой и сопоставима с рыночной». Далее к кадастровой стоимости применяется налоговая ставка 0,1% (за исключением объектов коммерческого назначения и объектов, включенных в перечень объектов административно-делового и торгового назначения).

Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.

Также Налоговым кодексом в отношении домов, квартир, комнат предусмотрены налоговые вычеты. Это стоимость квадратных метров, которые не учитываются при налогообложении. Для домов это 50 квадратных метров, для квартир – 20 кв м, для комнат – 10 кв м.

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К примеру, если крымчанин владеет жилым домом площадью 75 квадратных метров, то к нему применяется налоговый вычет – стоимость 50 квадратных метров.

Следовательно, налогообложению подлежит стоимость оставшихся 25 квадратных метров. Применяем ставку налога 0,1% плюс понижающий коэффициент 0,2, то есть пятая часть от исчисленного налога. Сумма налога по таким объектам не будет превышать 500 руб. за налоговый период 2020-го года.

Уточняется также, что ежегодный рост налога будет составлять не более 10 процентов по сравнению с предшествующим годом. Кроме того, вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку для предпенсионеров.

Наконец, налоговики коснулись и транспортного налога: по нему вводится беззаявительный порядок предоставления льгот. Таким образом, даже если крымчане не подавали заявления с требованием применить льготы при расчете итоговой суммы, ФНС получит информацию о наличии у гражданина льгот от иных ведомств и организаций, в том числе ПФР и органов соцзащиты.

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