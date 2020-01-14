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Жилплощадь -> Крымский бизнес

Крым вошел в пятерку регионов по дороговизне частных домов

Вторник
14 января 2020
07:45

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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Январь 2020
14 января 2020


Крым вошел в пятерку регионов по дороговизне частных домов

© Крымовед

Республика Крым заняла четвертое место в рейтинге российских субъектов с самыми дорогими частными домами на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», который проанализировал изменение цен в этом сегменте за год.

Дома – менее экономичный формат жилья, и россияне в условиях падающих доходов все больше предпочитают квартиры. Тем не менее, один сегмент рынка частных домов испытал приток спроса в этом году – это коттеджи в черте городов и недалеко от них, в районах с развитой инфраструктурой. В условиях роста цен на квартирные новостройки многие семьи с детьми предпочли отдельно стоящее жилье, так как при равной цене коттедж гораздо больше по площади, чем квартира с тремя, четырьмя и более комнатами. В остальных сегментах спрос упал. В целом российский рынок домов в 2019 году «просел», – отметил руководитель портала Павел Луценко, слова которого приводятся в сообщении.

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Как выяснили аналитики, в среднем дом в Крыму стоит 12,2 млн рублей, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Коттеджи дороже можно найти только в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Севастополь в этом рейтинге поставили на пятое место (9,4 млн рублей, рост за год – 2,8%).

Всего из 83 исследованных регионов страны в 39-ти дома поднялись в цене, в 44-х – подешевели. При этом элитный сегмент не рассматривался. Средний российский дом стоит 4,4 млн рублей, за год он подешевел на 4,9%.

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