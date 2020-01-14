Это неправда: в Армении прокомментировали заявления властей Крыма о запуске авиарейсов в Ереван

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
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«Не знаю, кому нужно распространять эту информацию. Пока открытие рейса [Симферополь-Ереван] не планируется», – цитирует Ревазяна «Спутник-Армения».
Напомним, ранее глава госсовета Крыма Алексей Черняк сообщил СМИ, что данное направление уже согласовано с Росавиацией.
Это не первый публичный казус республиканских властей за последние два месяца. Как сообщалось, в ноябре прошлого года директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова анонсировала в СМИ возобновление паромного сообщения между Крымом и Турцией. Однако в тот же день опровергла свои слова, заявив, что процесс находится в стадии переговоров.
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Сегодня: «Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма. Пассажиры с неохотой приобретают билеты на поезда до Крыма. Они жалуются на слишком высокие цены и на долгое время в пути.
Вчера: Некоторым категориям граждан России запретят водить такси. Минтранс РФ разрабатывает законопроект, запрещающий работать в такси гражданам, судимым за тяжкие преступления, сообщает «Российская газета».
Вчера: Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов. Туристический поток в Крым в 2020 году с запуском железнодорожного сообщения может увеличиться максимум на 10%.
Пятница, 10 января 2020: Путин назвал дату запуска грузового сообщения по Керченскому мосту. Президент России Владимир Путин утверждает, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля 2020 года.
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