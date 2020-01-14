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Власть -> Транспорт Крыма

Это неправда: в Армении прокомментировали заявления властей Крыма о запуске авиарейсов в Ереван

Вторник
14 января 2020
20:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


По словам главы комитета гражданской авиации Татевика Ревазяна, озвученные властями Крыма в массмедиа сведения являются неправдой.

«Не знаю, кому нужно распространять эту информацию. Пока открытие рейса [Симферополь-Ереван] не планируется», – цитирует Ревазяна «Спутник-Армения».

Напомним, ранее глава госсовета Крыма Алексей Черняк сообщил СМИ, что данное направление уже согласовано с Росавиацией.

Это не первый публичный казус республиканских властей за последние два месяца. Как сообщалось, в ноябре прошлого года директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова анонсировала в СМИ возобновление паромного сообщения между Крымом и Турцией. Однако в тот же день опровергла свои слова, заявив, что процесс находится в стадии переговоров.

Читайте: В Ереване опровергают запуск авиарейсов в Крым

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