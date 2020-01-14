Депутат Госдумы России объяснил, почему в Крыму не действует закон о животных

Фотографы с животными в не имеют права осуществлять предпринимательскую деятельность и должны привлекаться к ответственности. Однако в Крыму не наблюдается активных действий для борьбы с нелегалами, считает председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«На Ай-Петри рядом с каждым таким парнем в пяти метрах стоит сотрудник правоохранительных органов для чистоты отношений. Правоохранитель почему-то не привлекает его к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и не штрафует его, а наоборот - следит, чтобы его с обезьянкой никто не обидел. Отчего такая забота?», - задал резонный вопрос депутат на пресс-конференции в формате видеомоста Москва-Симферополь.

Бурматов отметил, что фотографы, как правило, предлагают услуги с участием диких животных. Поэтому их можно привлечь к административной ответственности не только за незаконную предпринимательскую деятельность, но и нарушение содержания животных.

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С 2020 года вступили в силу отдельные положения закона «Об ответственном обращении с животными». Теперь в России запрещены контактные зоопарки, где животные не имеют укрытия, содержание диких животных дома с нарушением требований, установленных законом, а также теперь нельзя в приютах усыплять животное без заключения ветеринара о «неизлечимых заболеваниях».

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