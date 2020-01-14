Часть Симферополя на сутки останется без воды из-за ремонта

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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14 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на водоочистных сооружениях, с 22.00 14 января до 22.00 15 января будет ограничено водоснабжение микрорайонов Марьино, Студгородок, Старый город, ул. Киевская (от гостиницы «Москва» до пл. Куйбышева), Бородина, Куйбышева, Лермонтова, Воровского, Первомайская, Беспалова», – говорится в сообщении.
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Также подача воды будет ограничена на проспекте Победы, улицах Мате Залки, 51-й Армии, Зои Жильцовой, Луговой, Родионова, Ковыльной, Тургенева, на Петровской балке, микрорайонах Хошкельды, Свобода, Каменка, в поселке Строгоновка.
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