Часть Симферополя на сутки останется без воды из-за ремонта

Несколько микрорайонов Симферополя останутся на сутки без водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на водоочистных сооружениях, с 22.00 14 января до 22.00 15 января будет ограничено водоснабжение микрорайонов Марьино, Студгородок, Старый город, ул. Киевская (от гостиницы «Москва» до пл. Куйбышева), Бородина, Куйбышева, Лермонтова, Воровского, Первомайская, Беспалова», – говорится в сообщении.

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Также подача воды будет ограничена на проспекте Победы, улицах Мате Залки, 51-й Армии, Зои Жильцовой, Луговой, Родионова, Ковыльной, Тургенева, на Петровской балке, микрорайонах Хошкельды, Свобода, Каменка, в поселке Строгоновка.

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