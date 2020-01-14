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Власть -> Коммунальное хозяйство

Часть Симферополя на сутки останется без воды из-за ремонта

Вторник
14 января 2020
09:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Несколько микрорайонов Симферополя останутся на сутки без водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на водоочистных сооружениях, с 22.00 14 января до 22.00 15 января будет ограничено водоснабжение микрорайонов Марьино, Студгородок, Старый город, ул. Киевская (от гостиницы «Москва» до пл. Куйбышева), Бородина, Куйбышева, Лермонтова, Воровского, Первомайская, Беспалова», – говорится в сообщении.

Читайте: Часть Симферополя на сутки останется без воды из-за ремонта

Также подача воды будет ограничена на проспекте Победы, улицах Мате Залки, 51-й Армии, Зои Жильцовой, Луговой, Родионова, Ковыльной, Тургенева, на Петровской балке, микрорайонах Хошкельды, Свобода, Каменка, в поселке Строгоновка.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прокуратура обязала администрацию Ялты отремонтировать дорогу. Ялтинские власти через суд обязали отремонтировать дорогу по улице Отрадная.

Сегодня: Сооружения Феодосийского водохранилища отремонтируют за 151 млн рублей. Московская компания за 151 млн рублей проведет реконструкцию гидротехнических сооружений Феодосийского водохранилища, используемых для подачи воды на коммунальные нужды Феодосии и Судака.

Сегодня: Власти Симферополя ответили, когда отремонтируют аварийный мост. Ремонт аварийного моста на улице Гагарина в Симферополе приостановлен до конца февраля. После поставки специальных конструкций работы будут продолжены, объяснили в администрации Симферополя.

Сегодня: В Симферополе больше не будет тканевых торговых палаток. В городе разработана новая схема размещения нестационарных торговых объектов.

 

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