Власти Ялты предупредили об опасности катания на сноутюбингах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Ялта
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2020
Январь 2020
13 января 2020
© МЧС Крыма
На своей странице в Инстаграм глава администрации города Иван Имгрунт сообщил, что за первые 10 дней нового года от катания на сноутюбингах пострадало не менее 7 человек.
«Снег для Ялты – явление редкое, а потому долгожданное. Жители и гости курорта практически сразу отправляются в горы, чтобы вдоволь насладиться и покататься на санках, лыжах, сноутюбингах и других кустарных приспособлениях. Риск во время такого катания на практически неуправляемых «ватрушках» возрастает в разы. И зачастую это развлечение может стоить не только здоровья, но и жизни», – написал он.
По информации Имгрунта, специалисты департамента контроля и управления потребительского рынка и услуг администрации Ялты вместе с представителем Министерства курортов и туризма Крыма проверили в городе качество оказания услуг по прокату санок, тюбингов и других принадлежностей для скоростного спуска со снежных горок.
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«В результате проведенных мероприятий в отношении двух физических лиц, осуществляющих незаконный прокат такого оборудования, составлены протоколы об административных правонарушениях. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 000 рублей», – сообщил российский глава Ялты.
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