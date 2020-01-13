Власти Ялты предупредили об опасности катания на сноутюбингах

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Власти Ялты предупредили жителей города об опасности катания на сноутюбингах, санках, лыжах и других приспособлениях.

На своей странице в Инстаграм глава администрации города Иван Имгрунт сообщил, что за первые 10 дней нового года от катания на сноутюбингах пострадало не менее 7 человек.

«Снег для Ялты – явление редкое, а потому долгожданное. Жители и гости курорта практически сразу отправляются в горы, чтобы вдоволь насладиться и покататься на санках, лыжах, сноутюбингах и других кустарных приспособлениях. Риск во время такого катания на практически неуправляемых «ватрушках» возрастает в разы. И зачастую это развлечение может стоить не только здоровья, но и жизни», – написал он.

По информации Имгрунта, специалисты департамента контроля и управления потребительского рынка и услуг администрации Ялты вместе с представителем Министерства курортов и туризма Крыма проверили в городе качество оказания услуг по прокату санок, тюбингов и других принадлежностей для скоростного спуска со снежных горок.

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«В результате проведенных мероприятий в отношении двух физических лиц, осуществляющих незаконный прокат такого оборудования, составлены протоколы об административных правонарушениях. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 000 рублей», – сообщил российский глава Ялты.

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