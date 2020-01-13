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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

Власти Крыма обещают выплачивать пособия на четвертого и последующих детей

Понедельник
13 января 2020
14:16

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Власти Республики Крым разрабатывают проект регионального закона по выплате пособий семьям, в которых родился четвертый и последующие дети.

Об этом, по данным ТАСС, сообщила заместитель председателя Совета министров - министр труда и соцзащиты региона Елена Романовская на совещании по реализации национальных проектов в Крыму.

«Сейчас мы активно занимаемся разработкой проекта закона по выплате пособий на четвертого и последующих детей. У нас появится еще одно пособие, которое будет в размере прожиточного минимума в Республике Крым», - сказала Романовская.

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Она не уточнила, скольким семьям может быть выплачено пособие. Напомним, в 2019 году размер прожиточного минимума в республике составлял 8 560 рублей.

На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по нацпроекту «Демография» в Крыму в 2019-2024 годах планируется направить 12,843 млрд рублей.

Тэги: обещания

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