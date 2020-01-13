В Ялте задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из супермаркетов

Сразу из двух супермаркетов ЮБК, в городах Алупка и Ялта, совершены кражи товаров, сообщает Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.

Все торговые заведения оборудованы кнопками «тревожной сигнализации». Подозреваемые задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам.

Так, днем в одном из охраняемых супермаркетов г. Алупки 36-летний местный житель пытался похитить алкоголя на общую сумму свыше 5 тыс. рублей. Продавец обратилась к стражам правопорядка. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии остановили гражданина с похищенным товаром при выходе из магазина. Задержанный передан сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства.

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Также подобное преступление было совершено и в супермаркете Ялты, где злоумышленник пытался похитить потребительские продукты общей стоимостью более 4 тыс. рублей. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия по сигналу «Тревога». Задержанный 37-летний гражданин сопредельного государства доставлен в территориальный отдел полиции.

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