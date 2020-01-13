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Происшествия -> Криминал

В Ялте задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из супермаркетов

Понедельник
13 января 2020
13:28

Использованы материалы: Новости Крыма

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Сразу из двух супермаркетов ЮБК, в городах Алупка и Ялта, совершены кражи товаров, сообщает Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.

Все торговые заведения оборудованы кнопками «тревожной сигнализации». Подозреваемые задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам.

Так, днем в одном из охраняемых супермаркетов г. Алупки 36-летний местный житель пытался похитить алкоголя на общую сумму свыше 5 тыс. рублей. Продавец обратилась к стражам правопорядка. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии остановили гражданина с похищенным товаром при выходе из магазина. Задержанный передан сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства.

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Также подобное преступление было совершено и в супермаркете Ялты, где злоумышленник пытался похитить потребительские продукты общей стоимостью более 4 тыс. рублей. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия по сигналу «Тревога». Задержанный 37-летний гражданин сопредельного государства доставлен в территориальный отдел полиции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму двое подростков избили и ограбили мужчину. В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили 34-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Суббота, 11 января 2020: В интернете мошенники продают «левые» подстаканники с первых поездов в Крым. Под видом фирменных подстаканников поездов «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» в интернете продают другие подстаканники.

Среда, 8 января 2020: В Евпатории полиция задержала вора, который ночью украл алкоголь из бара. В дежурную часть МВД Евпатории по линии «112» поступило сообщение о том, что сегодня утром на территории одного из увеселительных заведений, расположенных близ пляжной зоны, находится посторонний.

Среда, 8 января 2020: В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на два миллиона. Пока муж с женой отмечали Новый год в компании друзей, в их дом через окно залезли воры и вынесли вещей на более чем 2 миллиона рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/13/v-yalte-zaderzhali-dvuh-muzhchin-podozrevaemyh-v-krazhah-iz-supermarketov-126757/

 
 

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