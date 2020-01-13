В Ялте задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из супермаркетов

Использованы материалы: Новости Крыма
Регионы Крыма: Ялта
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Январь 2020
13 января 2020
Все торговые заведения оборудованы кнопками «тревожной сигнализации». Подозреваемые задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам.
Так, днем в одном из охраняемых супермаркетов г. Алупки 36-летний местный житель пытался похитить алкоголя на общую сумму свыше 5 тыс. рублей. Продавец обратилась к стражам правопорядка. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии остановили гражданина с похищенным товаром при выходе из магазина. Задержанный передан сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства.
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Также подобное преступление было совершено и в супермаркете Ялты, где злоумышленник пытался похитить потребительские продукты общей стоимостью более 4 тыс. рублей. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия по сигналу «Тревога». Задержанный 37-летний гражданин сопредельного государства доставлен в территориальный отдел полиции.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму двое подростков избили и ограбили мужчину. В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили 34-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Суббота, 11 января 2020: В интернете мошенники продают «левые» подстаканники с первых поездов в Крым. Под видом фирменных подстаканников поездов «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» в интернете продают другие подстаканники.
Среда, 8 января 2020: В Евпатории полиция задержала вора, который ночью украл алкоголь из бара. В дежурную часть МВД Евпатории по линии «112» поступило сообщение о том, что сегодня утром на территории одного из увеселительных заведений, расположенных близ пляжной зоны, находится посторонний.
Среда, 8 января 2020: В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на два миллиона. Пока муж с женой отмечали Новый год в компании друзей, в их дом через окно залезли воры и вынесли вещей на более чем 2 миллиона рублей.
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