В Ялте состоится традиционный Крестный ход, молебен и омовение

В воскресенье, 19 января, Православная церковь отмечает Крещение Господне. Крестный ход традиционно пройдет по набережной города от собора Александра Невского по улице Морская до часовни в честь Собора новомучеников и исповедников Российских.

Об этом сообщил отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Начало движения — в 13.00. Около часовни будет отслужен молебен о благополучном проведении курортного сезона и совершено омовение в водах Черного моря.

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Узнать какая будет температура воды в Ялте можно на сайте seatemperature.ru.

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