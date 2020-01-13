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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

В Ялте состоится традиционный Крестный ход, молебен и омовение

Понедельник
13 января 2020
16:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


В воскресенье, 19 января, Православная церковь отмечает Крещение Господне. Крестный ход традиционно пройдет по набережной города от собора Александра Невского по улице Морская до часовни в честь Собора новомучеников и исповедников Российских.

Об этом сообщил отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Начало движения — в 13.00. Около часовни будет отслужен молебен о благополучном проведении курортного сезона и совершено омовение в водах Черного моря.

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Узнать какая будет температура воды в Ялте можно на сайте seatemperature.ru.

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