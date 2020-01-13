В Ялте состоится традиционный Крестный ход, молебен и омовение

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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2020
Январь 2020
13 января 2020
Об этом сообщил отдел информационной политики Администрации города Ялта.
Начало движения — в 13.00. Около часовни будет отслужен молебен о благополучном проведении курортного сезона и совершено омовение в водах Черного моря.
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Узнать какая будет температура воды в Ялте можно на сайте seatemperature.ru.
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