В Ялте обещают потратить очень много денег на благоустройство города

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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13 января 2020
Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания.
— И к этому есть предпосылки. Если в 2019 году нам было выделено 280 млн. рублей федеральных средств на дороги, то в этом году Глава Республики Крым готов выделить уже 1 млрд рублей, — сообщил градоначальник.
По словам Имгрунта, для Ялты это «тоже невеликая сумма, но и под нее нам нужно делать проектно-сметную документацию».
— Причем, по требованию Главы Республики в проектах обязательно будет учитываться замена инженерных коммуникаций, — обратил внимание он. — То есть при ремонте дорог сначала будут приводиться в порядок сети и только потом — проезжая часть.
Глава администрации также заверил, что в этом году городские власти продолжат «делать и площади, и скверы, и набережные, и подсветку зданий, а также реконструировать фонтаны и строить новые».
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— Но если мы не будем заниматься благоустройством и улучшением бытовых условий непосредственно по месту жительства людей, то мы не найдем у них поддержки, какие бы дороги мы ни строили и ни проектировали, — выразил уверенность Иван Имгрунт.
Он также дал поручение представить ему помесячный план по озеленению, включая указание где и какие виды работ будут выполнены, в том числе с искусственным поливом, а также какие потребуются суммы для этого.
-Денежные средства на озеленение нужно увеличивать, — заверил глава администрации и заявил о готовности пересмотреть расходы в разрезе территориальных органов, предусмотрев рост сумм, выделяемых на содержание поселков и Алупки.
Тэги: обещания
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