В Ялте обещают потратить очень много денег на благоустройство города

Ялтинские власти намерены в 2020 году активнее осваивать деньги, выделяемые на благоустройство региона.

Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания.

— И к этому есть предпосылки. Если в 2019 году нам было выделено 280 млн. рублей федеральных средств на дороги, то в этом году Глава Республики Крым готов выделить уже 1 млрд рублей, — сообщил градоначальник.

По словам Имгрунта, для Ялты это «тоже невеликая сумма, но и под нее нам нужно делать проектно-сметную документацию».

— Причем, по требованию Главы Республики в проектах обязательно будет учитываться замена инженерных коммуникаций, — обратил внимание он. — То есть при ремонте дорог сначала будут приводиться в порядок сети и только потом — проезжая часть.

Глава администрации также заверил, что в этом году городские власти продолжат «делать и площади, и скверы, и набережные, и подсветку зданий, а также реконструировать фонтаны и строить новые».

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— Но если мы не будем заниматься благоустройством и улучшением бытовых условий непосредственно по месту жительства людей, то мы не найдем у них поддержки, какие бы дороги мы ни строили и ни проектировали, — выразил уверенность Иван Имгрунт.

Он также дал поручение представить ему помесячный план по озеленению, включая указание где и какие виды работ будут выполнены, в том числе с искусственным поливом, а также какие потребуются суммы для этого.

-Денежные средства на озеленение нужно увеличивать, — заверил глава администрации и заявил о готовности пересмотреть расходы в разрезе территориальных органов, предусмотрев рост сумм, выделяемых на содержание поселков и Алупки.

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