В центре Симферополя горит кафе

В столице республики возле стадиона «Локомотив» на территории рынка «Лабиринт» произошел пожар в кафе восточной кухни.

По сведениям очевидцев, пожар начался около 15.20. Спасатели прибыли на место через десять минут. Из соседних магазинов и заведений были эвакуированы работники и посетители.

По предварительным данным, которые озвучивают спасатели, возгорание произошло на кухне заведения. Предположительно из-за неисправной вытяжки. На месте продолжают работу три экипажа МЧС. Пожарные продолжают подачу воды и обследование крыши двухэтажного здания, где продолжается горение.

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Окончательные причины пожары выяснят эксперты.

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