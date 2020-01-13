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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В центре Симферополя горит кафе

Понедельник
13 января 2020
16:40

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


В столице республики возле стадиона «Локомотив» на территории рынка «Лабиринт» произошел пожар в кафе восточной кухни.

По сведениям очевидцев, пожар начался около 15.20. Спасатели прибыли на место через десять минут. Из соседних магазинов и заведений были эвакуированы работники и посетители.

По предварительным данным, которые озвучивают спасатели, возгорание произошло на кухне заведения. Предположительно из-за неисправной вытяжки. На месте продолжают работу три экипажа МЧС. Пожарные продолжают подачу воды и обследование крыши двухэтажного здания, где продолжается горение.

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Окончательные причины пожары выяснят эксперты.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/13/v-tsentre-simferopolya-gorit-kafe-126789/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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