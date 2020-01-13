В центре Симферополя горит кафе

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020
По сведениям очевидцев, пожар начался около 15.20. Спасатели прибыли на место через десять минут. Из соседних магазинов и заведений были эвакуированы работники и посетители.
По предварительным данным, которые озвучивают спасатели, возгорание произошло на кухне заведения. Предположительно из-за неисправной вытяжки. На месте продолжают работу три экипажа МЧС. Пожарные продолжают подачу воды и обследование крыши двухэтажного здания, где продолжается горение.
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Окончательные причины пожары выяснят эксперты.
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