В Севастополе начали продавать краснокнижные подснежники

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В Севастополе открыли сезон продажи подснежников и других первоцветов. Цветами торгуют на стихийных рынках. За букетик цветов просят 90-100 рублей.

На выходных подснежниками торговали на площади Лазарева. Первоцветы продают на стихийных рынках в центре города, на площади 50-летия СССР, возле подземного перехода на проспекте Острякова. По информации торговцев, полиция и экологическая инспекция их пока не беспокоила.

Напомним, в Севастополе накануне Международного женского дня 8 марта в 2019 году продавали краснокнижные подснежники. За букетик подснежников просили 50 рублей, растение с луковицей продавали за 10 рублей за штуку.

Подснежник складчатый – эндемик Крыма. Эти цветы растут только на полуострове. Экологи утверждают, что массовое срывание этих растений в естественных местах произрастания приводит к деградации и исчезновению популляции. Один торговец за день реализует несколько сотен цветов.

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В 2020 году подснежник появился раньше обычного – в первых числах января. Несмотря на ощутимые суммы штрафов в несколько тысяч рублей, продажа первоцветов остается выгодным сезонным бизнесом в Симферополе, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и других городах полуострова.

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