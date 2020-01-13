В Севастополе начали продавать краснокнижные подснежники

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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13 января 2020
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На выходных подснежниками торговали на площади Лазарева. Первоцветы продают на стихийных рынках в центре города, на площади 50-летия СССР, возле подземного перехода на проспекте Острякова. По информации торговцев, полиция и экологическая инспекция их пока не беспокоила.
Напомним, в Севастополе накануне Международного женского дня 8 марта в 2019 году продавали краснокнижные подснежники. За букетик подснежников просили 50 рублей, растение с луковицей продавали за 10 рублей за штуку.
Подснежник складчатый – эндемик Крыма. Эти цветы растут только на полуострове. Экологи утверждают, что массовое срывание этих растений в естественных местах произрастания приводит к деградации и исчезновению популляции. Один торговец за день реализует несколько сотен цветов.
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В 2020 году подснежник появился раньше обычного – в первых числах января. Несмотря на ощутимые суммы штрафов в несколько тысяч рублей, продажа первоцветов остается выгодным сезонным бизнесом в Симферополе, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и других городах полуострова.
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Сегодня: После обрушения моста в Крыма начата служебная проверка. Руководство государственного бюджетного учреждения «Севавтодор» может лишиться должностей, поскольку сотрудники учреждения не предотвратили падения барьерного ограждения с автомобильного моста на железнодорожные пути в Инкермане.
Сегодня: В Крыму обнаружили тонны сомнительного мяса и сыра из Подмосковья. Сотрудники Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю выявили на территории полуострова тонны сомнительного мяса из Московской области.
Сегодня: ТЦ «Муссон» в суде требует 1,5 млн от правительства Севастополя. Публичное акционерное общество «Муссон» обратилось в Арбитражный суд Севастополя с иском о взыскании с правительства региона убытков в виде неполученной прибыли, возникших в результате обеспечительных мер из-за закрытия ТЦ в 2018 году.
Вчера: В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве. В Крыму 10 января 2020 года в рамках акции «Крымский марафон» оплачены штрафы в размере 10000 рублей каждый, назначенные крымскотатарским активистам Бекиру Газиеву, Эмину Рустемову, Мустафе Сейдалиеву и Изету Сайфулину за пикет под Верховным судом России в июле 2019 года.
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