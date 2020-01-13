В Крыму сообщили о нехватке автомобилей «скорой помощи»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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13 января 2020
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Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель центра Сергей Олефиренко.
«По законодательству, через пять лет остаточная балансовая стоимость автомобиля скорой помощи составляет ноль. Мы попали в ловушку, когда массово в 2014 году были поставки автотранспорта, сейчас массово проходит срок их эксплуатации. Пробеги доходят по полмиллиона километров, двигатели пережили по одному-два капитальных ремонта. К осени мы столкнемся с тем, что по 50-60 машин придется списывать сразу», - сказал он.
Олефиренко добавил, что в настоящий момент в медучреждении «двойной автопарк»: более 300 машин на 150 бригад. Однако они быстро изнашиваются.
«В прошлом году, в декабре, мы получили 19 новых «Фордов» по федеральной программе. Проблема в том, что это санитарный транспорт, машины, которые работают на убой, сутками в пути. Хотелось бы подстраховаться. Может быть, попытаемся на региональном уровне - есть по субъектам программы, по которым регионы сами приобретают. Может быть, в этом году республика поможет», - сообщил Олефиренко.
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Ранее его первый заместитель Галина Буглак рассказала слушателям радио «Спутник в Крыму» о «медицинских» последствиях новогодних праздников.
По ее словам, чаще всего люди обращались в скорую медицинскую помощь из-за травм от пиротехники, драк и переутомления.
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