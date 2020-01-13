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Власть -> Власть по-крымски

В Крыму рассказали, сколько человек получили российские паспорта в прошлом году

Понедельник
13 января 2020
07:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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13 января 2020


В Крыму рассказали, сколько человек получили российские паспорта в прошлом году

© Новости Крыма

МВД России по Крыму сообщило, что почти 9 тысяч жителей полуострова получили паспорта граждан России в 2019 году.

«Максимальное внимание уделяется оперативности и комфортности предоставляемых услуг для граждан, исключению малейшей волокиты. Так, за 12 месяцев прошлого года принято 11 тысяч 247 заявлений о приеме в гражданство России. По ним вынесено 8 тысяч 872 положительных решений. Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении», – рассказали в пресс-службе МВД.

В ведомстве добавили, что власти Крыма приняли отрицательное решение по заявлению о приеме в российское гражданство только в отношении одного лица.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявляла в Фейсбуке, что на приеме по вопросам гражданства около 60 человек жаловались ей, что не могут получить российский паспорт в Крыму. По ее словам, российский паспорт не выдают тем, у кого нет отказа от украинского гражданства.

Выданные в Крыму российские паспорта не признаются Киевом, странами Запада, в том числе, Евросоюзом.

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В России 1 мая 2019 года вступил в силу указ президента Владимира Путина, которым он еще больше расширил категории граждан Украины, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. К лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, названных в предыдущем указе, нынешний добавил новый широкий круг граждан Украины, а также граждан других государств или лиц без гражданства родом с территории Украины.

В документе, в частности, перечислены такие категории, как граждане Украины, а также лица без гражданства, родившиеся и жившие в Крыму и Севастополе, но которые выехали оттуда до 18 марта 2014 года.

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