В Крыму рассказали, сколько человек получили российские паспорта в прошлом году

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020
© Новости Крыма
«Максимальное внимание уделяется оперативности и комфортности предоставляемых услуг для граждан, исключению малейшей волокиты. Так, за 12 месяцев прошлого года принято 11 тысяч 247 заявлений о приеме в гражданство России. По ним вынесено 8 тысяч 872 положительных решений. Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении», – рассказали в пресс-службе МВД.
В ведомстве добавили, что власти Крыма приняли отрицательное решение по заявлению о приеме в российское гражданство только в отношении одного лица.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявляла в Фейсбуке, что на приеме по вопросам гражданства около 60 человек жаловались ей, что не могут получить российский паспорт в Крыму. По ее словам, российский паспорт не выдают тем, у кого нет отказа от украинского гражданства.
Выданные в Крыму российские паспорта не признаются Киевом, странами Запада, в том числе, Евросоюзом.
Читайте: Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики
В России 1 мая 2019 года вступил в силу указ президента Владимира Путина, которым он еще больше расширил категории граждан Украины, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. К лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, названных в предыдущем указе, нынешний добавил новый широкий круг граждан Украины, а также граждан других государств или лиц без гражданства родом с территории Украины.
В документе, в частности, перечислены такие категории, как граждане Украины, а также лица без гражданства, родившиеся и жившие в Крыму и Севастополе, но которые выехали оттуда до 18 марта 2014 года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Аксенов хочет перевести крымских чиновников на круглосуточную работу. Чиновники в Крыму должны настроиться на каждодневную и круглосуточную работу в 2020 году без выходных и поездок к морю.
Пятница, 10 января 2020: Жители Крыма до сих пор не могут стать гражданами России. Жители Крыма все еще имеют ряд проблем, связанных с получением российского паспорта.
Пятница, 10 января 2020: Защитник прав потребителей из Феодосии попал под следствие. В Феодосии бывший сотрудник службы по защите прав потребителей задержан по подозрению в получении взятки и совершении мошенничества.
Пятница, 10 января 2020: «Это тупость либо диверсия»: в Севастополе уволили чиновников. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев потребовал уволить руководителя ГБУ «Парки и скверы» Александра Федякова и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Блохина.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/13/v-krymu-rasskazali-skolko-chelovek-poluchili-rossiiskie-pasporta-v-proshlom-godu-126751/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
11:37 Аксенов пообещал построить в Крыму новые «объекты здравоохранения»
11:15 В Крыму часть автомобильного моста рухнула на ж/д пути
11:14 Севастопольские частники задолжали за электроэнергию больше 47 млн рублей
10:52 Двое туристов заблудились ночью на плато Ай-Петри
10:26 Российские военные в Черном море отработали зенитные и артиллерийские стрельбы
09:56 Аксенов хочет перевести крымских чиновников на круглосуточную работу
09:31 В Крыму на пожаре погибли два человека
09:16 На пожаре в евпаторийском СПА-комплексе эвакуировали 59 человек