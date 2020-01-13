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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму обнаружили тонны сомнительного мяса и сыра из Подмосковья

Понедельник
13 января 2020
13:56

Использованы материалы: Новости Крыма, Керчь.ФМ

Регионы Крыма: Керчь

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Январь 2020
13 января 2020


Сотрудники Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю выявили на территории полуострова тонны сомнительного мяса из Московской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так в Евпаторию поступило более 18 тонн «жилованной говядины», однако сопроводительные документы были выданы на «говяжью лопатку», при том общим весом всего 43,38 килограммов.

Кроме того, специалистам удалось обнаружить 750 килограммов сыра и 620 килограммов «грудки индейки», происхождение которых вообще невозможно отследить. По данным фактам оповещены Управление ветеринарии Севастополя, Госкомитет ветеринарии Республики Крым и Россельхознадзор по Московской области.

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