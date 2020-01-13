В Крыму насчитали уже две сотни тысяч туристов

По оценкам данных пассажиропотока, данных муниципальных образований туристских территорий Республики Крым о загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга работающих средств размещения в период новогодних праздников 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 гг.

Об этом сообщили в Минкурортов РК.

За период новогодних праздников 63% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 7% прибыло ж/д сообщением, 26% – авиатранспортом, 5% – через админграницу с Украиной.

Больше всего туристов в период новогодних праздников отдохнуло на Южном берегу Крыма – 73% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма – 12%; на Восточном побережье Крыма – 9%; в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) –6%.

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Средний чек отдыха в Республике Крым в период новогодних праздников с перелетом и проживанием составил в среднем 40 – 45 тыс. руб. на 2-х чел./ сутки.

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