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Власть -> Курортный бизнес

В Крыму насчитали уже две сотни тысяч туристов

Понедельник
13 января 2020
17:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


По оценкам данных пассажиропотока, данных муниципальных образований туристских территорий Республики Крым о загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга работающих средств размещения в период новогодних праздников 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 гг.

Об этом сообщили в Минкурортов РК.

За период новогодних праздников 63% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 7% прибыло ж/д сообщением, 26% – авиатранспортом, 5% – через админграницу с Украиной.

Больше всего туристов в период новогодних праздников отдохнуло на Южном берегу Крыма – 73% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма – 12%; на Восточном побережье Крыма – 9%; в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) –6%.

Читайте: Туроператоры доставили около 1,5 млн туристов из общего потока в Крым в этом году

Средний чек отдыха в Республике Крым в период новогодних праздников с перелетом и проживанием составил в среднем  40 – 45 тыс. руб. на 2-х чел./ сутки.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 8 января 2020: Щелкино вошел в ТОП-5 курортов Азовского моря. Стали известны самые популярные курорты, расположенные на побережье Азовского моря, для отдыха летом наступившего 2020 года.

Вторник, 7 января 2020: С точностью до человека: Аксенов посчитал число туристов в Крыму. В 2019 году полуостров посетило 7,43 миллиона туристов, что на 9,3% выше показателей прошлого года.

Понедельник, 6 января 2020: Крым стал терять популярность среди россиян. Согласно исследованию Ozon.Travel, в число самых популярных направлений для путешествий входят все новые города, например, Минеральные Воды и Калининград

Четверг, 2 января 2020: Эксперты советуют Крыму отказаться от «бездумного наращивания турпотока». Проблема водоснабжения крымского полуострова требует пересмотра подхода к бездумному наращиванию туристического потока, это одна из важнейших задач республики на 2020 год.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/13/v-krymu-naschitali-uzhe-dve-sotni-tysyach-turistov-126772/

 
 

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