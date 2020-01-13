В Крыму насчитали уже две сотни тысяч туристов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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13 января 2020
Об этом сообщили в Минкурортов РК.
За период новогодних праздников 63% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 7% прибыло ж/д сообщением, 26% – авиатранспортом, 5% – через админграницу с Украиной.
Больше всего туристов в период новогодних праздников отдохнуло на Южном берегу Крыма – 73% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма – 12%; на Восточном побережье Крыма – 9%; в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) –6%.
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Средний чек отдыха в Республике Крым в период новогодних праздников с перелетом и проживанием составил в среднем 40 – 45 тыс. руб. на 2-х чел./ сутки.
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Понедельник, 6 января 2020: Крым стал терять популярность среди россиян. Согласно исследованию Ozon.Travel, в число самых популярных направлений для путешествий входят все новые города, например, Минеральные Воды и Калининград
Четверг, 2 января 2020: Эксперты советуют Крыму отказаться от «бездумного наращивания турпотока». Проблема водоснабжения крымского полуострова требует пересмотра подхода к бездумному наращиванию туристического потока, это одна из важнейших задач республики на 2020 год.
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