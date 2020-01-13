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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму на пожаре погибли два человека

Понедельник
13 января 2020
09:31

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Белогорск

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


В селе Курское Белогорского района произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По прибытии пожарные обнаружили, что горит одноэтажный частный жилой дом. «Пожар был обнаружен соседями только тогда, когда уже горела кровля строения, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. — Из-за позднего обнаружения огонь успел охватить все внутренне пространство помещения. Также произошло обрушение кровли.

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Площадь пожара составила 120 кв.м.

Пожар тушили на протяжении двух часов, пожарные также выполнили «проливку» и разбор сгоревших конструкций. К сожалению, на месте происшествия были обнаружены двое погибших, мужчина, 1959 года рождения, и женщина, 1940 года рождения. Причины произошедшего уточняются и определят эксперты.

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