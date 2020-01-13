В Крыму часть автомобильного моста рухнула на ж/д пути

Севастопольские спасатели ликвидировали последствия обрушения дорожных ограждений с моста на железную дорогу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Ограждение упало на пути железнодорожной станции Инкерман-1 накануне.

Сотрудники МЧС с помощью специальных инструментов разобрали упавшие конструкции, а работники«Крымских железных дорог» провели восстановление железнодорожного полотна.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям, уже через час ж/д пути были в рабочем состоянии и подключены к электросети. Пассажирский поезд №8 «Севастополь - Санкт-Петербург» прошел по этому участку железной дороги без задержек.

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К ликвидации последствий привлекалось 57 человек и 14 единиц техники.

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