Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму часть автомобильного моста рухнула на ж/д пути

Понедельник
13 января 2020
11:15

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Севастопольские спасатели ликвидировали последствия обрушения дорожных ограждений с моста на железную дорогу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Ограждение упало на пути железнодорожной станции Инкерман-1 накануне.

Сотрудники МЧС с помощью специальных инструментов разобрали упавшие конструкции, а работники«Крымских железных дорог» провели восстановление железнодорожного полотна.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям, уже через час ж/д пути были в рабочем состоянии и подключены к электросети. Пассажирский поезд №8 «Севастополь - Санкт-Петербург» прошел по этому участку железной дороги без задержек.

Читайте: Крымчане стали реже травмироваться на новогодние праздники

К ликвидации последствий привлекалось 57 человек и 14 единиц техники.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму на пожаре погибли два человека. В селе Курское Белогорского района произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина.

Сегодня: На пожаре в евпаторийском СПА-комплексе эвакуировали 59 человек. Рано утром в Евпатории горел СПА-комплекс «Озеро сновидений». Прибывшие на место пожарные эвакуировали 55 постояльцев и четверых сотрудников заведения.

Сегодня: Печальные итоги недели: в Крыму на пожарах погибли пять человек. За минувшую неделю в результате пожаров в Крыму погибли пять человек, еще трое были спасены.

Сегодня: Власти Ялты предупредили об опасности катания на сноутюбингах. Власти Ялты предупредили жителей города об опасности катания на сноутюбингах, санках, лыжах и других приспособлениях.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/13/v-krymu-chast-avtomobilnogo-mosta-ruhnula-na-zhd-puti-126765/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Власти Ялты предупредили об опасности катания на сноутюбингах

Власти Ялты предупредили об опасности катания на сноутюбингах

В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек

В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек

В Иране официально признались, что сбили украинский Boeing

В Иране официально признались, что сбили украинский Boeing

В Черном море танкер из России столкнулся с катером: есть пострадавшие

В Черном море танкер из России столкнулся с катером: есть пострадавшие

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.