В Крыму часть автомобильного моста рухнула на ж/д пути

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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2020
Январь 2020
13 января 2020
Ограждение упало на пути железнодорожной станции Инкерман-1 накануне.
Сотрудники МЧС с помощью специальных инструментов разобрали упавшие конструкции, а работники«Крымских железных дорог» провели восстановление железнодорожного полотна.
Отмечается, что благодаря слаженным действиям, уже через час ж/д пути были в рабочем состоянии и подключены к электросети. Пассажирский поезд №8 «Севастополь - Санкт-Петербург» прошел по этому участку железной дороги без задержек.
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К ликвидации последствий привлекалось 57 человек и 14 единиц техники.
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