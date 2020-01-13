© Новости Крыма

Доллары, рубли или евро? На сегодняшний день вопрос, в какой валюте хранить сбережения, волнует очень многих наших соотечественников, имеющих даже небольшую заначку, что называется, «на черный день».

Дополнительного беспокойства гражданам добавляют еще и слухи о якобы грядущей волне кризиса, спровоцируют которую экономическая нестабильность в Европе.

Ранее были проведены специальные опросы граждан России. Выяснилось, что у 70 процентов россиян есть сбережения. Причем надо заметить, что за последние 20 лет эта цифра является самой высокой.

Нет ничего удивительного в том, что у напуганных еще недавними скачками валют граждан вопрос о том, в какой валюте хранить сбережения стоит очень остро. Больше всего напуганы владельцы евро, особенно глядя на курс евро к рублю. Ведь многие люди боятся, что из-за долговых проблем Евросоюз может покинуть Греция или другие страны, а за ними развал Еврозоны будет практически неизбежен. Конечно же, в данном случае страны вернутся к прошлым национальным валютам, а единая валюта евро, что называется, канет в Лету.

Безусловно, основным возмутителем Еврозоны уже на протяжении долгого времени является Греция. Мы можем наблюдать довольно значительное снижение евро по отношению к американской валюте. Все это происходит на фоне неспособности Греции исполнить взятые на себя обязательства и слухах о выходе этой страны из Еврозоны. Однако Греция не единственная страна в Единой Европе, которая находится в кризисе. За ней следом идут Испания и Италия.

Читайте: В 2019 году ФЦП в Севастополе выполнено чуть более чем наполовину

Таким образом, на данный момент именно доллар США продолжат повышаться, находясь в выигрышном для себя положении. Однако есть серьезная опасность того, что инвесторы вспомнят и о зыбкости экономического состояния Соединенных Штатов Америки. Государственный долг этой страны составляет почти 100 процентов внутреннего валового продукта. В свою очередь высокая безработица в США не дают возможности этой стране показать хорошие темпы роста.

Однако если очередная волна кризиса действительно пойдет, то вначале больше всех может пострадать именно рубль. Все мы помним, как во время кризиса 2008-2009 годов доллар подорожал с 24 рублей до 36. В свою очередь евро по отношению к рублю вырос с 35 до 46 рублей. Дело все в том, что стоимость нашего с вами рубля зависит в большей степени от стоимости нефти, которая в свою очередь дешевеет в кризисные времена. Таким образом, в кризис российский рубль опять начнет дешеветь, причем, несмотря на то, что экономика нашей страны не столь отягощена долгами, выглядит более здоровой.

Как вы видите, все здесь неоднозначно, и нельзя сказать точно, в какой валюте хранить сбережения. У каждой есть свои плюсы и минусы. Если говорить о мнении экспертов, то они советуют нам разделить валюты на доллары, евро и рубли, однако рублей и долларов приобрести больше, чем евро, чтобы максимально защититься от возможных скачков курсов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Крым не успел потратить почти два млрд рублей в прошлом году. Почти 2 млрд рублей осталось на счетах муниципальных образований по итогу 2019 года.

Пятница, 10 января 2020 : В МТС рассказали о сложностях с блокировкой сим-карт для Севастополя и Крыма. Заблокировать или восстановить утерянную сим-карту оператора МТС в Севастополе можно без поездки в Россию, хотя для этого необходимо совершить ряд действий, несколько отличающихся от ситуации в других регионах России.

Четверг, 9 января 2020 : РНКБ завершил процесс объединения с «Крайинвестбанком». РНКБ завершил объединение с ПАО «Крайинвестбанк» в результате реорганизации и слияния двух финансовых организаций под единым брендом РНКБ.

Четверг, 9 января 2020 : Крым готовит открытие грузопотока с Сирией. Крымские власти начали работу по формированию грузопотока с Сирией. Планируется, что процесс завершится к осени текущего года.