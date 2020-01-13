В Херсонской области намерены строить «жилой городок» для крымчан

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В Херсонской области намерены создать «жилой городок» для крымчан и внутренне перемещенных лиц.

13 января на совещании в облгосадминистрации уже сформировали конкретные предложения, сообщил заместитель председателя Херсонской ОГА Сергей Козырь.

По его информации, жилье намерены строить в Геническе на участке площадью 4,5 га.

«Предусматривается строительство шести четырехэтажных двухподъездных домов на 336 квартир. Ориентировочная стоимость проекта – 160 млн грн», – написал херсонский чиновник в Фейсбуке.

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Козырь отметил, что сейчас готовится обращение в Министерство развития общин и территорий Украины, чтобы получить финансовую поддержку и начать строительство.

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