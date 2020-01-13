ТЦ «Муссон» в суде требует 1,5 млн от правительства Севастополя

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Публичное акционерное общество «Муссон» обратилось в Арбитражный суд Севастополя с иском о взыскании с правительства региона убытков в виде неполученной прибыли, возникших в результате обеспечительных мер из-за закрытия ТЦ в 2018 году.

Речь в иске идет о сумме в размере 1.478.789,66 рубля, а также — расходах по уплате государственной пошлины в размере 27.788 рублей и по оплате услуг представителя в размере 125.000 рублей.

Как рассказал владелец ТЦ «Муссон» Владимир Плотка, это только малая часть убытков, которые понесло учреждение.

«Когда нам был со стороны правительства Севастополя был предъявлен иск о сносе ТЦ Муссон (май 2018 года), в обеспечительные меры включили пункт о запрете сдачи объекта в аренду. Мы сразу стали нести убытки, пришлось расторгать договоры аренды с предпринимателями. Когда обеспечительные меры сняли, мы посчитали убытки и решились их взыскать», — сказал Плотка.

По словам Плотки, сумма иска небольшая, но в данной ситуации, считает он, должна быть восстановлена справедливость.

Ранее сообщалось, что, по предварительным подсчетам, в результате закрытия ТРЦ «Муссон» предприятие недополучило доход в сумме около 94 млн рублей. Как следствие, предприятие недоначислило в бюджет региона около 12,5 млн рублей налога на добавленную стоимость и прибыль. Об этом нашему изданию сообщал главный бухгалтер предприятия.

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Напомним, первое решение о приостановке деятельности ТЦ «Муссон» было принято Гагаринским районным судом 9 июня 2018 года. Однако 18 июня это решение было отменено в апелляционной инстанции — и дело вернули на повторное рассмотрение, в результате которого ТЦ снова закрыли.

Из-за закрытия комплекса сотни предпринимателей города лишились своих рабочих мест. За возобновление работы ТЦ выступили около 6,5 тысячи человек. Также пострадали и детские спортивные секции, которые размещались в закрытых помещениях комплекса. Открыли комплекс после простоя 26 декабря 2018 года.

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