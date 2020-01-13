Такая статистика: в Крыму продолжают надувать «туристический пузырь»

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Крымские чиновники снова заявили о росте турпотока. Пресс-служба министерства курортов и туризма РК официально отчиталась об итогах новогодних праздников.

«В период новогодних праздников с 28 декабря по 12 января включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 годов, – сообщили в ведомстве. – За период новогодних праздников 63% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 7% прибыло ж/д сообщением, 26% – авиатранспортом, 5% – через границу с Украиной».

По итогам 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что количество туристов составило 7,43 млн человек, то есть турпоток вырос на 9,3% по сравнению с годом предыдущим.

Наблюдатели считают эту цифру сильно завышенной. Одна из причин – несовершенная методика подсчета: «За туристов считают чуть ли не всех подряд: и тех, кто реально приехал на отдых, и самих крымчан, которые неоднократно ездят на материковую Россию через Крымский мост за покупками или на заработки в соседний Краснодарский край, – пишет telegram-канал «Кремлевский мамковед». – Например, та же 150-тысячная Керчь ориентируется на Краснодар, Анапу и Новороссийск. Тезис про 1,1 млн украинцев-туристов также ставится под сомнение: большая часть – заробитчане и жители Крыма, имеющие или восстановившие украинские документы (бум пришелся на правление Зеленского)».

Отметим, что принцип «считаем всех подряд» еще несколько лет назад раскритиковал сам Аксенов, но об изменении методики с тех пор не сообщали.

А вот по приблизительным оценкам представителей гостиничной отрасли, в реальности непосредственно туристов в 2019 году в Крым прибыло около 5 млн. Впрочем, эта цифра тоже не подтверждена четкой и прозрачной методикой.

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При этом специалисты неоднократно отмечали, что при сегодняшних возможностях Крыму не «переварить» заявленное число туристов – транспортная, отельная и пляжная инфраструктура просто бы захлебнулись.

Все это позволяет наблюдателям заподозрить крымских чиновников в субъективной статистике. Кстати, о завышении результатов крымского сезона говорила и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Напомним, «готовить» рекорд 2019 года в правительстве Крыма начали еще в апреле: тогда министр туризма Вадим Волченко предсказал, что на майские праздники турпоток по сравнению с 2018 годом возрастет на 40%. И оказался ясновидящим: в середине мая его ведомство отчиталось именно о 40% росте. Правда, чиновники запутались в цифрах, но их самих, это, похоже, не смутило, а тех, кто заметил несостыковки в отчетах обвинили чуть ли не в подрывной деятельности. Но рекордную скорость роста турпотока все-таки скорректировали – уже в июне говорилось об 11%-ном превышении прошлогодних показателей, к концу года показатель снизился до 9,5%, а за последние дни декабря скорректировался до 9,3%.

Статистические задачи на наступивший год уже озвучены: не менее 8 млн туристов. Где их собираются размещать, совершенно непонятно: официальный гостиничный фонд не превышает 70 тысяч мест, и чтобы он мог принять заявленное число отдыхающих, постояльцы должны меняться каждые 3 дня.

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