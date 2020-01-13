Суд продлил арест отчиму убитой в Крыму Даши Пилипенко

Раздольненский районный суд Крыма продлил на месяц срок ареста Александру Пилипенко, обвиняемому в убийстве своей пятилетней падчерицы Даши Пилипенко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд продлил срок ареста на 29 суток, до 12 февраля 2020 года», – проинформировали в суде.

Даша Пилипенко пропала 12 ноября. Перед этим ее отчим, Александр Пилипенко, забрал девочку и ее младшего брата - своего родного сына - из детсада, сказав, что дети простудились и несколько дней побудут дома. Затем мужчина попытался пересечь границу вдвоем с сыном и уехать на Украину. Когда ему это не удалось, он вернулся в село и сообщил об исчезновении девочки полиции. Ребенка искали двое суток, но безрезультатно.

Читайте: Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму

15 ноября правоохранители арестовали Александра Пилипенко по подозрению в убийстве Даши. Мужчина сознался в преступлении. Он указал правоохранителям место, где находилось тело убитой девочки. Он дал показания, что привез ее тело в своей машине на берег Западно-Раздольненской ветки Северо-Крымского канала, где недавно производилась очистка русла от ила и грязи. Там мужчина присыпал тело падчерицы землей и песком.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : ФСБ упростила пограничный режим вдоль побережья Крыма. Федеральная служба безопасности РФ внесла изменения в законодательство, упрощающие порядок выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря.

Сегодня : В Севастополе начали продавать краснокнижные подснежники. В Севастополе открыли сезон продажи подснежников и других первоцветов. Цветами торгуют на стихийных рынках. За букетик цветов просят 90-100 рублей.

Сегодня : После обрушения моста в Крыма начата служебная проверка. Руководство государственного бюджетного учреждения «Севавтодор» может лишиться должностей, поскольку сотрудники учреждения не предотвратили падения барьерного ограждения с автомобильного моста на железнодорожные пути в Инкермане.

Сегодня : В Крыму обнаружили тонны сомнительного мяса и сыра из Подмосковья. Сотрудники Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю выявили на территории полуострова тонны сомнительного мяса из Московской области.