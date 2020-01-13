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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Суд продлил арест отчиму убитой в Крыму Даши Пилипенко

Понедельник
13 января 2020
21:35

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Раздольненский районный суд Крыма продлил на месяц срок ареста Александру Пилипенко, обвиняемому в убийстве своей пятилетней падчерицы Даши Пилипенко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд продлил срок ареста на 29 суток, до 12 февраля 2020 года», – проинформировали в суде.

Даша Пилипенко пропала 12 ноября. Перед этим ее отчим, Александр Пилипенко, забрал девочку и ее младшего брата - своего родного сына - из детсада, сказав, что дети простудились и несколько дней побудут дома. Затем мужчина попытался пересечь границу вдвоем с сыном и уехать на Украину. Когда ему это не удалось, он вернулся в село и сообщил об исчезновении девочки полиции. Ребенка искали двое суток, но безрезультатно.

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15 ноября правоохранители арестовали Александра Пилипенко по подозрению в убийстве Даши. Мужчина сознался в преступлении. Он указал правоохранителям место, где находилось тело убитой девочки. Он дал показания, что привез ее тело в своей машине на берег Западно-Раздольненской ветки Северо-Крымского канала, где недавно производилась очистка русла от ила и грязи. Там мужчина присыпал тело падчерицы землей и песком.

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