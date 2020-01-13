Севастопольские врачи будут получать премии за выявление онкозаболеваний

Севастопольские медики, как и их коллеги в России, с 1 января могут претендовать на получение премии за выявление онкозаболеваний в процессе диспансеризации или профилактических медицинских осмотров.

Как сообщает «Парламентская газета», в общей сложности на эти цели в 2020 году планируется направить из федерального бюджета 200 млн. рублей в год.

Новость, безусловно, хорошая: каждый грамотный человек, даже не будучи врачом, понимает, как сильно успех лечения онкозаболеваний зависит от стадии выявленного заболевания. Постоянно говорится и о необходимости повышать так называемую онкологическую настороженность докторов: чтобы каждый из них, независимо от своей специальности, при приеме пациента задумывался, а нет ли у того признаков онкозаболевания. Можно, конечно, сколько угодно говорить, что качественную помощь нам врачи должны оказывать и так. Но дополнительный материальный стимул - всегда плюс. А борьба за жизнь человека – не тот случай, когда нужно экономить копейки, которыми в масштабах страны является сумма в 200 млн. рублей.

Однако более внимательное знакомство с новшеством способно остудить радостный пыл. Во-первых, сумма вознаграждения крайне невелика: 1000 рублей за каждый случай выявления заболевания делится между всеми причастными. В их число входят и человек, организовавший профосмотр или диспансеризацию (кроме руководителя медучреждения), и врач, который непосредственно осмотрел больного, и тот, кто провел лабораторные исследования, подтвердившие предварительный диагноз, и специалист, поставивший больного на диспансерный учет. Во-вторых, для получения этих выплат необходимо иметь соответствующие региональные нормативно-правовые акты. А их в Севастополе пока еще нет.

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Еще одно необходимое условие – чтобы консультации врачей-специалистов были проведены в срок не более 3 рабочих дней, а диагностические исследования – в течение недели со дня их назначения. В течение 3 дней с момента постановки диагноза должно быть установлено и диспансерное наблюдение над пациентом. Для пациента такие сжатые сроки – безусловный плюс, ведь там, где речь об онкологии, на счету каждый день. Но процедура получения средств в целом выглядит несколько пугающе. Тем не менее глава регионального исполкома ОНФ Лариса Мельник, много лет проработавшая в системе здравоохранения, воспринимает новшество позитивно.

«С чего-то надо начинать. Для начала врачи были бы рады и этому, но никто не получит этих средств, пока не будут разработаны нормативно-правовые акты на уровне региона», - подчеркивает она.

Для Севастополя, по словам Ларисы Мельник, тема более чем актуальна: практически каждый выезд медиков в сельские населенные пункты помогает обнаружить людей с онкозаболеваниями, причем часто - уже не на ранних стадиях болезни. «Субботники здоровья», в рамках которых такие выезды проводятся, возникли по инициативе сотрудников Горбольницы № 4. Позже к ним присоединились и другие медучреждения. За один выезд удается обследовать несколько десятков человек, которые сами к врачам не идут. И, зная обстановку в наших поликлиниках, этому не слишком удивляешься.

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