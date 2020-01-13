Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Коммунальное хозяйство

Севастопольские частники задолжали за электроэнергию больше 47 млн рублей

Понедельник
13 января 2020
11:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Больше десяти частных предприятий задолжали ООО «Севэнергосбыт» больше 47 млн рублей.

Соответствующий перечень управляющих организаций – неплательщиков опубликовал «Севэнергосбыт», передает «Новый Севастополь».

«Рейтинг составлен по данным на 24 декабря 2019 года. В отношении платежного агента ООО «Севастопольский расчетный центр», осуществляющего сбор денежных средств с жителей многоквартирных домов, управляет которыми самый злостный должник за электроэнергию ООО «Севжилсервис», судебными приставами вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Штраф составил 50 000 рублей, который, по данным управления ФССП, на сегодня не погашен», – сообщили в «Севэнергосбыте».

Читайте: Правительство Севастополя купило землю и здание бывшего польского консульства

Всего должниками числятся 13 предприятий. Отмечается, что в отношении Югжилсервис» возбуждено уголовное дело. Еще ряд предприятий получили протоколы об административном правонарушении.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Власти Ялты хотят освоить в этом году на благоустройство вдвое больше денег. Ялтинские власти планируют освоить в этом году в два раза больше средств на благоустройство.

Вчера: В Крыму проблемы с водой списывают на санкции. Санкции и связанные с ними проблемы с поставками зарубежного оборудования мешают развитию водного хозяйства в Крыму.

Вчера: В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков. Арендаторы и владельцы городских овощных рынков хотят приступить к их реконструкции в нынешнем году. Нынешнее состояние этих объектов, по словам начальника Департамента муниципального контроля Валентины Целентис, обследовавшей их по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта, далеко от идеального.

Вчера: Власти Крыма пытаются придумать, как обеспечить Симферополь водой. Правительство Крыма разрабатывает мероприятия, которые позволят увеличить подачу питьевой воды в Симферополе.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/13/sevastopolskie-chastniki-zadolzhali-za-elektroenergiju-bolshe-47-mln-rublei-126721/

 
 

Коммунальное хозяйство

В Крыму проблемы с водой списывают на санкции

В Крыму проблемы с водой списывают на санкции

В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков

В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков

В Крыму заявили, что ситуация с водой может еще ухудшиться

В Крыму заявили, что ситуация с водой может еще ухудшиться

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крым стал терять популярность среди россиян
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Крым стал терять популярность среди россиян

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.