Севастопольские частники задолжали за электроэнергию больше 47 млн рублей

Больше десяти частных предприятий задолжали ООО «Севэнергосбыт» больше 47 млн рублей.

Соответствующий перечень управляющих организаций – неплательщиков опубликовал «Севэнергосбыт», передает «Новый Севастополь».

«Рейтинг составлен по данным на 24 декабря 2019 года. В отношении платежного агента ООО «Севастопольский расчетный центр», осуществляющего сбор денежных средств с жителей многоквартирных домов, управляет которыми самый злостный должник за электроэнергию ООО «Севжилсервис», судебными приставами вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Штраф составил 50 000 рублей, который, по данным управления ФССП, на сегодня не погашен», – сообщили в «Севэнергосбыте».

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Всего должниками числятся 13 предприятий. Отмечается, что в отношении Югжилсервис» возбуждено уголовное дело. Еще ряд предприятий получили протоколы об административном правонарушении.

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