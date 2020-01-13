Российский депутат думает, что на Крымском мосту перед приездом Путина готовили теракт

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Об этом он заявил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«(Была) попытка помешать проезду президента Российской Федерации, устроив теракт на Крымском мосту. За неделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире. И этим занимаются спецслужбы вашей страны! Есть у вас президент, который может с них спросить, что они делают?» - заявил Затулин, обращаясь к украинскому политологу Василю Вакарову.
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Депутат сообщил, что «в 2019 году за подготовку террористических актов в Крыму было осуждено 79 человек». «Вы думаете, что это просто граждане, которые недовольны «оккупацией»?!», - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту 23 декабря – во время торжественной церемонии открытия движения. Первый пассажирский поезд прошел по мосту в ночь на 25 декабря.
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