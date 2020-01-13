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Власть -> Власть по-крымски

Российский депутат думает, что на Крымском мосту перед приездом Путина готовили теракт

Понедельник
13 января 2020
16:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Российский депутат думает, что на Крымском мосту перед приездом Путина готовили теракт

© Новости Крыма

Депутат Госдумы России Константин Затулин решил, что «украинские спецслужбы готовили теракт на Крымском мосту накануне приезда президента России Владимира Путина в конце 2019 года».

Об этом он заявил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«(Была) попытка помешать проезду президента Российской Федерации, устроив теракт на Крымском мосту. За неделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире. И этим занимаются спецслужбы вашей страны! Есть у вас президент, который может с них спросить, что они делают?» - заявил Затулин, обращаясь к украинскому политологу Василю Вакарову.

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Депутат сообщил, что «в 2019 году за подготовку террористических актов в Крыму было осуждено 79 человек». «Вы думаете, что это просто граждане, которые недовольны «оккупацией»?!», - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту 23 декабря – во время торжественной церемонии открытия движения. Первый пассажирский поезд прошел по мосту в ночь на 25 декабря.

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