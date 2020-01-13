Российские военные в Черном море отработали зенитные и артиллерийские стрельбы

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13 января 2020
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
«Для проведения практических действий корабль вышел в море, совершил переход в полигон боевой подготовки и выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям», – сообщили в ведомстве.
По данным флота, российские военные провели корабельные учения по противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, отработали алгоритм действий по борьбе за живучесть при стоянке на незащищенном рейде.
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В ноябре прошлого года отряд кораблей российского Черноморского флота в составе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» провел учения с военно-морскими силами Алжира.
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