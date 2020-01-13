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Власть -> Армия и флот

Российские военные в Черном море отработали зенитные и артиллерийские стрельбы

Понедельник
13 января 2020
10:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Корабль российского Черноморского флота «Василий Быков» выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по разным целям в акватории Черного моря.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

«Для проведения практических действий корабль вышел в море, совершил переход в полигон боевой подготовки и выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям», – сообщили в ведомстве.

По данным флота, российские военные провели корабельные учения по противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, отработали алгоритм действий по борьбе за живучесть при стоянке на незащищенном рейде.

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В ноябре прошлого года отряд кораблей российского Черноморского флота в составе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» провел учения с военно-морскими силами Алжира.

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