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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 января

Понедельник
13 января 2020
06:07

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 января.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 74 процентов. Ветер южный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +5, ближайшей ночью от 0 до +1 градусов.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 63 процентов. Ветер северный до 1 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +3, ближайшей ночью от –1 до 0 градусов.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 67 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 69 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 75 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 68 процентов. Ветер юго-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 83 процентов. Ветер юго-западный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +6, ближайшей ночью от 0 до +2 градусов.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 83 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Гурзуфе - 9, в Евпатории - 8, в Керчи - 7, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, в Феодосии - 8, в Форосе - 9, в Ялте - 9, на мысе Айя - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 20, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

Читайте: Снег в Крыму можно найти только высоко в горах

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +8, ближайшей ночью от –2 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Суббота, 11 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 января. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 2 до 10, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 70 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Пятница, 10 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 января. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +8 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Четверг, 9 января 2020: Синоптики прогнозируют скорое потепление в Крыму. Температура воздуха в Крыму вскоре поднимется до плюсовых отметок.

 

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