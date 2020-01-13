Предприятия в Севастополе задолжали почти 50 миллионов рублей за электроэнергию

В Севастополе частные предприятия задолжали ООО «Севэнергосбыт» более 47 миллионов рублей за услуги энергоснабжения. Перечень организаций неплательщиков опубликовала пресс-служба компании.

«Рейтинг составлен по данным на 24 декабря 2019 года. В отношении платежного агента ООО «Севастопольский расчетный центр», осуществляющего сбор денежных средств с жителей многоквартирных домов, управляет которыми самый злостный должник за электроэнергию ООО «Севжилсервис», судебными приставами вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Штраф составил 50 000 рублей (19600 гривен – КР), который на сегодня не погашен», – сообщили в «Севэнергосбыте».

Всего должниками числятся 13 предприятий. Отмечается, что в отношении Югжилсервис» возбуждено уголовное дело. Еще ряд предприятий получили протоколы об административном правонарушении.

Читайте: Освещение дворов и улиц Севастополя обещают восстанавливать три года

Госкомитет по ценам и тарифам правительства Крыма ранее сообщал, что во втором полугодии 2020 года тарифы на электроэнергию могут вырасти на 8%.

Так, с 1 июля 2020 года стоимость 1 кВт/ч для городских жителей Крыма при потреблении до 150 кВт/ч в месяц составит 3,31 руб., при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,15 руб., при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,03 руб.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Освещение дворов и улиц Севастополя обещают восстанавливать три года. Власти Севастополя обещают за три года привести к нормативным требованиям все городское уличное освещение.

Сегодня : «Не вписывается ни в какие ворота»: мэр Ялты раскритиковал уборку береговой полосы. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт на оперативно-хозяйственном совещании раскритиковал санитарное состояние прибрежных территорий в городе.

Сегодня : Севастопольские частники задолжали за электроэнергию больше 47 млн рублей. Больше десяти частных предприятий задолжали ООО «Севэнергосбыт» больше 47 млн рублей.

Вчера : Власти Ялты хотят освоить в этом году на благоустройство вдвое больше денег. Ялтинские власти планируют освоить в этом году в два раза больше средств на благоустройство.