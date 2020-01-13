Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Коммунальное хозяйство

Предприятия в Севастополе задолжали почти 50 миллионов рублей за электроэнергию

Понедельник
13 января 2020
15:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


В Севастополе частные предприятия задолжали ООО «Севэнергосбыт» более 47 миллионов рублей за услуги энергоснабжения. Перечень организаций неплательщиков опубликовала пресс-служба компании.

«Рейтинг составлен по данным на 24 декабря 2019 года. В отношении платежного агента ООО «Севастопольский расчетный центр», осуществляющего сбор денежных средств с жителей многоквартирных домов, управляет которыми самый злостный должник за электроэнергию ООО «Севжилсервис», судебными приставами вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Штраф составил 50 000 рублей (19600 гривен – КР), который на сегодня не погашен», – сообщили в «Севэнергосбыте».

Всего должниками числятся 13 предприятий. Отмечается, что в отношении Югжилсервис» возбуждено уголовное дело. Еще ряд предприятий получили протоколы об административном правонарушении.

Читайте: Освещение дворов и улиц Севастополя обещают восстанавливать три года

Госкомитет по ценам и тарифам правительства Крыма ранее сообщал, что во втором полугодии 2020 года тарифы на электроэнергию могут вырасти на 8%.

Так, с 1 июля 2020 года стоимость 1 кВт/ч для городских жителей Крыма при потреблении до 150 кВт/ч в месяц составит 3,31 руб., при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,15 руб., при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,03 руб.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Освещение дворов и улиц Севастополя обещают восстанавливать три года. Власти Севастополя обещают за три года привести к нормативным требованиям все городское уличное освещение.

Сегодня: «Не вписывается ни в какие ворота»: мэр Ялты раскритиковал уборку береговой полосы. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт на оперативно-хозяйственном совещании раскритиковал санитарное состояние прибрежных территорий в городе.

Сегодня: Севастопольские частники задолжали за электроэнергию больше 47 млн рублей. Больше десяти частных предприятий задолжали ООО «Севэнергосбыт» больше 47 млн рублей.

Вчера: Власти Ялты хотят освоить в этом году на благоустройство вдвое больше денег. Ялтинские власти планируют освоить в этом году в два раза больше средств на благоустройство.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/13/predpriyatiya-v-sevastopole-zadolzhali-pochti-50-millionov-rublei-za-elektroenergiju-126746/

 
 

Коммунальное хозяйство

В Крыму проблемы с водой списывают на санкции

В Крыму проблемы с водой списывают на санкции

В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков

В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков

В Крыму заявили, что ситуация с водой может еще ухудшиться

В Крыму заявили, что ситуация с водой может еще ухудшиться

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.